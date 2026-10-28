Svet

PLANINE U GRČKOJ PREKRIVENE SNEGOM: Prvi naleti zime (VIDEO)

JM

28. 10. 2026. u 15:33

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U GRČKOJ je pao prvi sneg, koji je planine centralnog dela te zemlje obojio u belo. Impresivni snimci nastali su u Ftiotidi i susednim oblastima.

ПЛАНИНЕ У ГРЧКОЈ ПРЕКРИВЕНЕ СНЕГОМ: Први налети зиме (ВИДЕО)

Foto: /X/ @ForecastGreece

Prvi sneg pao je na planini Oiti, dok su planine Gulinas i Kalidromo takođe prekrivene belim pokrivačem.

Prizori koji više podsećaju na zimu nego na kraj oktobra zabeleženi su i u planinskim predelima Vardusije i Velučija, u Evritaniji.

Sneg je padao i u planinskim oblastima Beotije, Fokide i Evije.

Planinska sela poput Neohorija, Stagije (Platanos), Nea Janicua, Pirgosa Ipatis i Kastanije već su osetila prvi snažan nalet zime.

(Telegraf)

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