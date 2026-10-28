Fudbal

SRPSKA FUDBALERKA POBEDILA RAK! Marija saopštila najlepšu moguću vest

М.П.

28. 10. 2026. u 13:33

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Srpska fudbalerka Marija Vuković je objavila najlepšu vest.

СРПСКА ФУДБАЛЕРКА ПОБЕДИЛА РАК! Марија саопштила најлепшу могућу вест

Foto: ŽFK Radnički Kragujevac

Srpkinja kojoj je u februaru saopšteno da ima rak, na Svetu Petku, 27. oktobra, objavila je da je najteži period života iza nje.

- Iza mene su meseci teške borbe hemoterapija, dani kada nije bilo lako, ali nisam odustajala. Prošla sam kroz mnogo izazova, ali sam verovala da ću uspeti. Nakon terapija usledila je i operacija, koja je uspešno prošla i sada je iza mene. Od srca sam zahvalna svim ljudima koji su bili uz mene, pružali mi podršku, bodrili me, davali mi snagu i nisu dozvolili da se osećam sama u ovoj borbi", poručila je Marija i dodala:

- Hvala vam za svaku lepu reč, svaki zagrljaj, svaku molitvu i svu ljubav. Danas,na Svetu Petku kada mi je saopšteno da su rezultati dobri sa zahvalnošću gledam na sve što sam prošla sa ljudima koji su sve vreme bili uz mene i sa verom idem dalje.

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