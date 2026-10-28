AMERIKA U PANICI! Kina napravila monstruma od podmornice: Trimaran sa 16 raketa SEJE STRAH na Pacifiku (VIDEO/FOTO)

KINA gradi više podmornica, različitih klasa, nego bilo koja druga zemlja. Ima nekoliko potpuno novih, ambicioznih projekata spremnih za serijsku proizvodnju, a takođe prednjači i u razvoju bespilotnih plovila.

Foto: Iks/@PLA_MilitaryUpd

Ipak, ovaj jedinstveni trimaranski dizajn deluje kao najneobičniji od svih.

Negde u istočnom Pacifiku, jarbol za dovod vazduha (šnorkel) seče površinu okeana – to je jedini vidljivi trag plovila koje vreba ispod površine. Stiže šifrovani signal koji sadrži podatke o cilju. Plovilo izranja, otkrivajući karakterističan trup trimaranskog tipa, kakav nema nijedna druga podmornica u svetskim mornaricama. Ova jedinstvena konfiguracija obezbeđuje veću stabilnost na površini. Trenutak kasnije, dva velika hangara, ugrađena u centralni deo trupa, se otvaraju, a 16 lansirnih cevi za rakete izdiže se u položaj za paljbu. Na udaljenosti od skoro 1.500 kilometara, neprijateljska borbena grupa predvođena nosačem aviona nalazi se u dometu. Ovo nije obična podmornica; to je plovilo kakvo ne postoji nigde drugde u svetu.

⚓️This is the "Loyal wingman" of Chinese Destroyers While Type 055 and 052D Destroyer protect them with HHQ-9B/C SAMs, these "loyal seamen" act as stealthy, missile trucks, partially submerged to avoid detection 16 VLS cells hidden in its weapons bays, 16 YJ-20 Hypersonic Salvo https://t.co/ZNCkIcez0L — PLA Military Updates🇨🇳 (@PLA_MilitaryUpd) October 28, 2026

Ovaj prikaz ilustruje kako bi trebalo da funkcioniše novi tip potopivog ratnog broda. Iako je ranije opisan kao „polupotopivi brod-arsenal”, još uvek nema zvaničnu oznaku niti naziv koji bi mu dodelile zapadne službe. Plovilo se trenutno testira u Huludauu, na Bohajskom moru. Izgrađeno je u južnom gradu Guangdžouu, odakle je ranije ove godine prebačeno na sever Kine, preko luke Dalijan.

Reč je, nesumnjivo, o potpuno novoj kategoriji ratnih brodova. Najnovije analize ukazuju na to da ga je najbolje posmatrati kao potopivi ratni brod – plovilo bez posade koje, ipak, mora da izroni na površinu kako bi lansiralo svoje naoružanje.



16 ILI VIŠE LANSIRNIH CEVI ZA RAKETE

Novi potopivi ratni brod kineske proizvodnje verovatno poseduje 16 lansirnih cevi za rakete, koje zauzimaju veći deo njegovog centralnog trupa. Trenutno sa sigurnošću možemo tvrditi da postoji najmanje 8 cevi, ali je verovatnije da ih ima ukupno 16–18, pod pretpostavkom da su oba hangara identična. Cevi su raspoređene u dve kružne grupe i unutar hangara su smeštene u horizontalnom položaju. Da bi lansiralo rakete, plovilo će, logično, morati da izroni, otvori vrata hangara i podigne raketne cevi u vertikalni položaj.

Kao što je to slučaj sa poverljivim pomorskim projektima, ovo plovilo nije pominjano niti imenovano u kineskim medijima. Ne postoji jasan zvaničan stav o njegovoj ulozi ili statusu. Sledeća zapažanja zasnovana su na podacima prikupljenim iz javno dostupnih izvora (OSINT), prvenstveno putem komercijalnih satelitskih snimaka.

Verovatno je da se u raketnim cevima nalaze protivbrodske rakete ili rakete za gađanje ciljeva na kopnu. Može se pretpostaviti da je odabrani tip rakete – a Kina raspolaže brojnim odgovarajućim tipovima – namenjen lansiranju sa površine, a ne ispod vode. U tom kontekstu, kao mogući kandidati nameću se hipersonične rakete tipa YJ-20, koje se inače vezuju za krstarice klase 055.



Plovilo je nesumnjivo sposobno za ronjenje, ali, sudeći po uočljivoj cevi za dovod vazduha (šnorkelu), predviđeno je da koristi dizel-motore čak i kada je pod vodom. Njegov trimaranski oblik trupa, sa bočnim trupovima smeštenim prema krmi, deluje optimizovano za plovidbu po površini i stabilnost u tom položaju. Ovo drugo je možda i ključni razlog, budući da uspravljene raketne cevi neminovno čine plovilo nestabilnijim usled pomeranja težišta ka gore.

Na bočnim trupovima nalaze se i propeleri u prstenu (tunelski propeleri), verovatno tipa „pump-džet” (pumpjet). Logično je pretpostaviti da plovilo poseduje propelere ili vodene mlaznice na glavnom trupu, koje pokreću dizel-motori, dok su na bočnim trupovima smešteni propeleri koje pokreću elektromotori.

Dr Rejčel Poling, glavni konsultant u firmi „K39 Consulting” i predavač u oblasti projektovanja brodova, izvršila je proračun verovatne unutrašnje strukture plovila. Prema njenoj proceni, deplasman plovila u potpuno zaronijenom stanju iznosi oko 900 tona.

Dr Poling ističe da hangari za naoružanje zauzimaju toliku zapreminu da preostali unutrašnji prostor mora biti izuzetno skučen. Toliko, zapravo, da je malo verovatno da u njemu ima mesta za posadu. Pa ipak, na vrhu komandnog tornja nalazi se otvoreni navigacioni most. Najočiglednije objašnjenje je da on služi isključivo ljudskom pilotu (operateru) tokom ulaska u luku ili izlaska iz nje. Većina velikih plovila bez posade poseduje neku vrstu komandnog mosta, poput ovog, kako bi se pojednostavile lučke operacije.



KONCEPT OPERACIJA

Granica između ratnih brodova sposobnih za ronjenje i pravih podmornica oduvek je bila nejasna. Postojala su brojna rešenja osmišljena za borbu na površini, koja su istovremeno mogla delimično ili potpuno da zarone. Zapravo, sve do Drugog svetskog rata, podmornice su uglavnom bile površinski brodovi koji su imali sposobnost ronjenja.



Dr Poling smatra da ovaj novi tip plovila podseća na sovjetske podmornice iz doba Hladnog rata, naoružane krstarećim raketama, poput onih klase „Džulijet” (Juliett). Bile su to dizel-električne podmornice koje su morale da izrone kako bi lansirale svoje moćne protivbrodske rakete. Mogle su iznenada da izrone i napadnu vredne ratne brodove iz neočekivanih pravaca.



Glavna razlika je u tome što će savremene rakete, poput hipersonične rakete YJ-20, imati znatno veći domet i moći će da gađaju ciljeve kako na kopnu, tako i na moru. To znači da će ova plovila zavisiti od spoljnih izvora za navođenje. Time ovo plovilo postaje prevozno sredstvo i lanser – samo jedan mali deo šire, distribuirane mreže. Štaviše, kinesko plovilo će nositi znatno više naoružanja od četiri rakete tipa „SS-N-3 Shaddock”, koliko su ih nosila plovila klase „Juliett”.



Ovo plovilo će i dalje biti predmet analiza i nagađanja. Čini se da Kina ne žuri da ga predstavi svetu, a mnogo toga ostaje nejasno. Luke u kojima je plovilo primećeno ne poklapaju se sa onima koje se dovode u vezu sa kineskim programima velikih površinskih plovila bez posade (USV) ili podvodnih plovila bez posade (XLUUV), što ukazuje na to da je ono zasebno u odnosu na oba pomenuta programa.

navalnews.com

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