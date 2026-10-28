ANA BRNABIĆ: Mi ćemo se boriti za slobodnu Srbiju, bez straha

CILj je ućutkati i ukloniti Aleksandra Vučića, a ne doći do pravde, izjavila je vršilac dužnosti predsednika Republike Ana Brnabić

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

- Obećavali su revolucionarni teror, vidimo revolucionarni teror. Tokom kampanje nisu dali Aleksandru Vučiću da govori. Za vreme izborne tišine su ga napadali i lagali o njemu i njegovoj porodici jer su znali da ni on ni bilo ko od nas ne može da odgovori zato što poštujemo zakone naše zemlje. Sada, manje od 72 sata nakon njihove pobede na izborima, kreću u hajku za hapšenje Aleksandra Vučića. I za to daju najgluplja moguća objašnjenja – zamislite predsednik jedne zemlje je bio informisan o realizaciji jednog od najvećih projekata u toj zemlji, i to je dovoljan osnov da bude saslušan i osumnjičen za pad nadstrešnice u Novom Sadu?!? Nisu saslušani ni osumnjičeni ljudi iz Revizione komisije koji su, u ime struke, kontrolisali projekat i dali zeleno svetlo bez zahteva za dodatnim proverama. Ne. Ti ljudi se nalaze na Studentskoj listi. Tadašnji predsednik države je, valjda, kriv. Zamislite da je, kada se, 2004. godine, samo godinu dana nakon što je otvoren, srušio deo krova potpuno novog terminala na aerodromu Šarl de Gol, kada je poginulo četvoro ljudi, a veliki broj povređen, tužilaštvo kao glavnog osumnjučenog saslušavalo predsednika Francuske Žaka Širaka. Nezamislivo, zar ne? Nezamislivo bi to bilo u bilo kojoj državi gde postoji vladavina prava, a ne revolucionarni teror, ali ovde je cilj ućutkati i ukloniti Aleksandra Vučića, a ne doći do pravde. Samo da ljudi znaju šta Studentska lista planira i šta priprema. A mi ćemo se boriti za slobodnu Srbiju, protiv revolucionarnog terora. Bez straha. Zato što znamo za šta se borimo - poručila je Ana Brnabić na mreži X.

Obećavali su revolucionarni teror, vidimo revolucionarni teror. Tokom kampanje nisu dali Aleksandru Vučiću@avucic da govori. Za vreme izborne tišine su ga napadali i lagali o njemu i njegovoj porodici jer su znali da ni on ni bilo ko od nas ne može da odgovori zato što poštujemo zakone naše zemlje. Sada, manje od 72 sata nakon njihove pobede na izborima, kreću u hajku za hapšenje Aleksandra Vučića. I za to daju najgluplja moguća objašnjenja – zamislite predsednik jedne zemlje je bio informisan o realizaciji jednog od najvećih projekata u toj zemlji, i to je dovoljan osnov da bude saslušan i osumnjičen za pad nadstrešnice u Novom Sadu?!? Nisu saslušani ni osumnjičeni ljudi iz Revizione komisije koji su, u ime struke, kontrolisali projekat i dali zeleno svetlo bez zahteva za dodatnim proverama. Ne. Ti ljudi se nalaze na Studentskoj listi. Tadašnji predsednik države je, valjda, kriv. Zamislite da je, kada se, 2004. godine, samo godinu dana nakon što je otvoren, srušio deo krova potpuno novog terminala na aerodromu Šarl de Gol, kada je poginulo četvoro ljudi, a veliki broj povređen, tužilaštvo kao glavnog osumnjučenog saslušavalo predsednika Francuske Žaka Širaka. Nezamislivo, zar ne? Nezamislivo bi to bilo u bilo kojoj državi gde postoji vladavina prava, a ne revolucionarni teror, ali ovde je cilj ućutkati i ukloniti Aleksandra Vučića, a ne doći do pravde. Samo da ljudi znaju šta Studentska lista planira i šta priprema. A mi ćemo se boriti za slobodnu Srbiju, protiv revolucionarnog terora. Bez straha. Zato što znamo za šta se borimo. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 28, 2026