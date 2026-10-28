LAVROV IDE U SAD: Rusija će učestvovati na samitu G20

PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da će ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovti u Atlantu u petak, gde će 30. i 31. oktobra učestvovati na ministarskom sastanku Grupe 20 (G20).

Foto: Tanjug (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

- Ministar spoljnih poslova (Rusije) Sergej Lavrov predvodiće našu delegaciju na sastanku ministara Grupe 20. G20 trenutno predsedava SAD, a ministarski sastanak biće održan 30. i 31. oktobra u Atlanti - rekla je Zaharova na konferenciji za novinare, prenose RIA Novosti.

Ona je navela da je većina organizacionih pitanja u vezi sa boravkom ruske delegacije u Sjedinjenim Američkim Državama "u poslednjem trenutku uspela da se reši".

Prema njenim rečima, sticao se utisak da "nisu svi u Vašingtonu zadovoljni planiranom posetom ruske delegacije", posebno imajući u vidu situaciju sa izdavanjem američkih viza ruskim delegatima koji će učestvovati na sastanku ministara spoljnih poslova G20.

Zaharova je rekla da se tokom sastanka očekuje "detaljna diskusija o širokom spektru geopolitičkih izazova", uključujući sukobe i konfrontacijske tendencije koje podrivaju temelje svetske ekonomije.

- Centralna tema je, naravno, svetska ekonomija, ali bez analize, između ostalog i pre svega, destruktivnih tendencija u geopolitici koje su prisutne - dodala je ona.

Prema njenim rečima, ruska delegacija iskoristiće sastanak šefova diplomatija G20 za promovisanje ruskih stavova usmerenih na jačanje temelja multipolarnog sveta, zasnovanog na principima Povelje Ujedinjenih nacija, poštovanju suvereniteta država i razvoju ravnopravne i obostrano korisne saradnje među njima.

Zaharova je navela da će ruska delegacija, na čelu sa Lavrovom, zagovarati što skoriju reformu globalnih ekonomskih institucija.

(Alo)