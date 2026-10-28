Real Madrid se izvinio Kini zbog Mbapea! Skandal zbog izjava o Mau Cedungu dobio novi obrt

Real Madrid oglasio se zvaničnim saopštenjem i uputio izvinjenje kineskom narodu zbog kontroverznih izjava Kilijana Mbapea o nekadašnjem kineskom lideru Mau Cedungu, koje su izazvale buru na društvenim mrežama i dovele do prekida saradnje francuskog fudbalera sa nekoliko kineskih kompanija.

Credit: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Prema pisanju britanskih medija, reakcije na Mbapeove navodne komentare brzo su se proširile kineskim internetom, nakon čega su pojedini poslovni partneri odlučili da prekinu saradnju sa zvezdom Real Madrida.

Francuski napadač potom je priznao da je njegova izjava bila nepromišljena i javno se izvinio zbog uznemirenosti koju je izazvala u Kini i među kineskim zajednicama širom sveta.

„Moja izjava bila je nepromišljena i sada razumem da je povredila mnoge ljude u Kini i kineskim zajednicama širom sveta. Izvinjavam se svima koje su moje reči uznemirile. To mi apsolutno nije bila namera. Duboko poštujem kineski narod i njegovu istoriju i iskreno mi je žao“, naveo je Mbape u saopštenju objavljenom u utorak.

Nedugo zatim reagovao je i Real Madrid, koji je na zvaničnom sajtu objavio poruku izvinjenja, jasno stavivši do znanja da klub želi da sačuva dobre odnose sa Kinom i milionima navijača koje ima u toj zemlji.

- Fudbalski klub Real Madrid upućuje izvinjenje kineskom narodu zbog eventualne neprijatnosti koju su mogle da izazovu nedavne reči našeg igrača Kilijana Mbapea.

Naš klub gaji duboko poštovanje prema Kini, njenoj istoriji, kulturi i njenim građanima, kao i prema milionima kineskih navijača koji osećaju naklonost i divljenje prema Real Madridu.

Klub se pridružuje javnom izvinjenju koje je uputio Kilijan Mbape, u kojem je i sam igrač izrazio žaljenje zbog svojih reči i ponovo potvrdio poštovanje prema kineskom narodu.

Real Madrid potvrđuje svoju posvećenost vrednostima poštovanja, suživota i razumevanja među kulturama, te izražava želju da nastavi da jača veze prijateljstva i naklonosti koje ga spajaju sa Kinom i njenim građanima - navodi se u saopštenju madridskog kluba.

Ovim potezom Real je stao uz svog fudbalera, ali je istovremeno pokušao da ublaži posledice kontroverze na tržištu koje ima veliki značaj za svetski fudbal i komercijalne aktivnosti najvećih klubova.

Za Mbapea je, međutim, ovo upozorenje koliko izjave javnih ličnosti mogu da izazovu ozbiljne reakcije daleko izvan sportskih terena. Ostaje da se vidi da li će izvinjenja biti dovoljna da se smire reakcije u Kini i kakve će posledice čitav slučaj imati na njegove komercijalne ugovore.