Košarka

Skandal ne jenjava! Optuženo još sedam sudija?

В.М.

28. 10. 2026. u 13:51

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Skandal zbog sumnji u nameštanje košarkaških utakmica u Grčkoj dobio je novi nastavak. Istražni organi proširili su postupak na još sedam sudija, od kojih su trojica bila angažovana u najvišem rangu tamošnjeg prvenstva.

Скандал не јењава! Оптужено још седам судија?

FOTO: Milan Maricic/ATAImages

Prema informacijama grčke televizije "Star", koje prenosi portal "Athletiko", pomenuti arbitri mogli bi već narednih dana da budu pozvani na razgovor kako bi izneli svoja saznanja o navodnim manipulacijama rezultatima utakmica.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da su protiv njih podignute optužnice, niti je utvrđeno da su počinili bilo kakvo krivično delo.

Istovremeno, grčka Uprava za borbu protiv pranja novca vodi odvojenu istragu koja je usmerena na pet osoba. Najnoviji razvoj događaja ukazuje na to da slučaj dobija sve šire razmere i nastavlja da izaziva potrese u grčkoj košarci.

Sve je dospelo u centar pažnje javnosti nakon što su izdati nalozi za hapšenje šest osoba zbog sumnje na nameštanje utakmica i podmićivanje. Među osobama koje su se našle u fokusu istražitelja bili su i sudije povezane sa Evroligom, Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Vasiliki Caruka, kao i nekadašnji arbitar Tasos Piloidis.

Prema pisanju medija, Caruka je u trenutku izbijanja afere bila jedina od navedenih sudija koja je još bila aktivna u evroligaškom sudijskom sistemu. Nakon hapšenja u Grčkoj, Evroliga je donela odluku o njenoj suspenziji.

Posledice afere odrazile su se i na rukovodstvo grčke košarke. Predsednik nacionalnog košarkaškog saveza povukao se sa funkcije, a potom je izabran njegov naslednik.

Istražni postupak i dalje traje, a konačni zaključci o eventualnoj odgovornosti svih osoba obuhvaćenih slučajem zavisiće od daljeg toka postupka. Do donošenja pravosnažne odluke, za sve osumnjičene važi pretpostavka nevinosti.

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