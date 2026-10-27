Pojačanje Partizana može da debituje u Vilerbanu, Bandža Si ostao bez ugovora

Promene u igračkom kadru crno-belih.

FOTO: ABA league j.t.d./Dragana Stjepanovic

Uspeli su čelnici Partizana konačno da usliše molbe navijača, ali i stručnog štaba, pa su u kratkom vremenskom periodu angažovana dva pojačanja iz inostranstva - Antonio Rivs (25) i Robert Frenks (29). Američki košarkaši će prvi put u karijeri imati priliku da se oprobaju u Evroligi, dok trener Đoan Penjaroja (57) sada ima širi roster, koji je dosad bio prilično oslabljen povredama kapitena Vanje Marinkovića (29), krilnog centra Dereka Vilisa (31) i centra Tonje Džekirija (32).

Upravo zbog tih izostanaka je i angažovan Bandža Si (36), koji je potpisao kratkoročni ugovor na mesec dana. Za Francuza je to bio povratak u Humsku, gde je već nastupao u sezoni 2018/19. i ostao navijačima u lepom sećanju. S obzirom da je tokom celog leta trenirao sa crno-belima, bilo je i logično da se njemu ponudi saradnja, a više minuta iskusni krilni centar je dobijao u ABA ligi, nego u Evroligi.

Welcome Robert!🖤🤍 https://t.co/mTSACiwrHw — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 23, 2026

Međutim, dolaskom Frenksa, koji je klasična "četvorka", situacija se promenila, a samim tim i status Sija. Momak rođen u Sijetlu je prošle nedelje doputovao u Beograd iz Kine, priključio se ekipi i odradio nekoliko treninga, a klub ga je licencirao za elitno društvo, jer je u takmičarskom ritmu. Zato se i našao na spisku putnika za Vilerban, gde će "parni valjak" sutra uveče u okviru 8. kola odmeriti snage sa Asvelom (20.00, Arena premijum 2).

S druge strane, mesta nije bilo upravo za Bandžu, sa kojim po svemu sudeći neće ni biti produžena saradnja. On će ostati u srpskoj prestonici, gde će održavati formu i sačekati novi angažman, pa je tako njegov drugi mandat u Partizanu završen sa osam odigranih utakmica i prosečnim učinkom od 5,8 poena i dva skoka po meču.