Košarka

Novi udarac za Jutu: DŽekson pauzira do osam nedelja

В.М.

28. 10. 2026. u 14:20

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Košarkaši Jute suočavaju se sa ozbiljnim kadrovskim problemima, pošto je Džeren Džekson Džunior zadobio povredu medijalnog kolateralnog ligamenta desnog kolena, zbog koje bi mogao da odsustvuje između šest i osam nedelja, prenose američki mediji.

Нови ударац за Јуту: Џексон паузира до осам недеља

Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Do povrede je došlo tokom poraza Jute od Memfisa, kada je Taj Džerom pao na Džeksona, nakon čega je njegov desni koleno popustilo.

Odlazak na dužu pauzu predstavlja veliki problem za Jutu, s obzirom na to da je reč o dvostrukom Ol-star igraču i najboljem defanzivcu NBA lige iz 2023. godine.

Problemi sa zdravstvenim stanjem igrača ne zaobilaze ni Laurija Markanena. Finski košarkaš povredio je desni ručni zglob, a njegov status za naredne utakmice zasad se prati iz dana u dan. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je povređena šuterska ruka, što bi moglo da utiče na njegov učinak u šutu za tri poena.

Džekson je u Jutu stigao iz Memfisa u velikoj razmeni igrača pred prošlosezonski trejd rok. Ipak, njegov prvi period u novom klubu obeležili su zdravstveni problemi, pošto je nakon svega tri odigrane utakmice morao na operaciju zbog benigne izrasline na levom kolenu.

Ni situacija na centarskoj poziciji nije mnogo bolja. Jusuf Nurkić još nije nastupio ove sezone zbog povrede desnog stopala, a njegovo stanje trebalo bi ponovo da bude procenjeno početkom novembra.

Sa nekoliko važnih igrača van stroja ili pod znakom pitanja, Jutu očekuje težak period u kojem će morati da pronađe nova rešenja kako bi nadoknadila izostanak nosilaca igre.

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