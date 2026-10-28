SNIMCI TANAK DOKAZ OPSERVACIJE ŽRTVE: Suđenje za teško ubistvo Milana Jorovića na Altini

NA suđenju Goranu Mirkoviću, Darku Kelju i Igoru Gedoševu okrivljenim za teško ubistvo Milana Jorovića 21. juna 2023. godine i zemunskom naselju Altina, danas su u Višem sudu u Beogradu pregledani snimci nadzornih kamera od 8. juna te godine, koje je Više tužilaštvo predložilo kao dokaz da su okrivljeni opservirali žrtvu danima ranije.

foto N. Skenderija društvene mreže

Međutim, na tim snimcima, koji su označeni kao "dolazak od Ledina do Altine" i "odlazak od Altine ka Surčinu", se ništa ne vidi. U optužnici se navodi da su za ta nadgledanja i praćenja žrtve okrivljeni koristili beli "reno megan" i beli "pežo 208", ali na većini od dvadesetak u sudnici pregledanih snimaka dela autoputa, zatim kod kvantaške pijace, raskrsnice ulica Vojvođanske i Ane Karenjine, izlaz sa autoputa ka Novom Sadu kod "Grmeča", ne vide se ta vozila.

Na nekoliko snimaka tih deonica se ipak vide, kao i njihove registracije, ali se ne vidi ko je unutra, ko vozi i ima li još nekoga. Na jednom snimku blizu Ledina u 16.10 časova vidi se da "reno" vozi muškarac u tamnoj majici kratkih rukava i da je sam u autu. Na drugom snimku u 16.55 kod "Grmeča" vidi se da "pežo" vozi muškarac u crnoj kratkoj majici i da je u autu spušten zaklon za sunce.

Odbrana Gorana Mirkovića ponudila je danas sudu jemstvo, njegovu porodičnu kuću i imanje, da se pusti iz pritvora, a advokat Darka Kelja predložio je da se i on pusti iz pritvora, ali je sud oboje odbio.