Suđenja

SNIMCI TANAK DOKAZ OPSERVACIJE ŽRTVE: Suđenje za teško ubistvo Milana Jorovića na Altini

Slađana Matić

28. 10. 2026. u 15:33

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NA suđenju Goranu Mirkoviću, Darku Kelju i Igoru Gedoševu okrivljenim za teško ubistvo Milana Jorovića 21. juna 2023. godine i zemunskom naselju Altina, danas su u Višem sudu u Beogradu pregledani snimci nadzornih kamera od 8. juna te godine, koje je Više tužilaštvo predložilo kao dokaz da su okrivljeni opservirali žrtvu danima ranije.

СНИМЦИ ТАНАК ДОКАЗ ОПСЕРВАЦИЈЕ ЖРТВЕ: Суђење за тешко убиство Милана Јоровића на Алтини

foto N. Skenderija društvene mreže

Međutim, na tim snimcima, koji su označeni kao "dolazak od Ledina do Altine" i "odlazak od Altine ka Surčinu", se ništa ne vidi. U optužnici se navodi da su za ta nadgledanja i praćenja žrtve okrivljeni koristili beli "reno megan" i beli "pežo 208", ali na većini od dvadesetak u sudnici pregledanih snimaka dela autoputa, zatim kod kvantaške pijace, raskrsnice ulica Vojvođanske i Ane Karenjine, izlaz sa autoputa ka Novom Sadu kod "Grmeča", ne vide se ta vozila.

Na nekoliko snimaka tih deonica se ipak vide, kao i njihove registracije, ali se ne vidi ko je unutra, ko vozi i ima li još nekoga. Na jednom snimku blizu Ledina u 16.10 časova vidi se da "reno" vozi muškarac u tamnoj majici kratkih rukava i da je sam u autu. Na drugom snimku u 16.55 kod "Grmeča" vidi se da "pežo" vozi muškarac u crnoj kratkoj majici i da je u autu spušten zaklon za sunce.

Odbrana Gorana Mirkovića ponudila je danas sudu jemstvo, njegovu porodičnu kuću i imanje, da se pusti iz pritvora, a advokat Darka Kelja predložio je da se i on pusti iz pritvora, ali je sud oboje odbio.

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