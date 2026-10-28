UBEDLJIV PORAZ RIBNICE: Kraljevčani zaustavljeni već u 1/8 finala Kupa Srbije
Odbojkaši kraljevačke Ribnice završili su ovogodišnje takmičenje u Kupu Srbije već u osmini finala, pošto su u Gornjem Milanovcu ubedljivo poraženi od domaćeg Takova rezultatom 3:0 (25:13, 25:7, 25:20).
Iako su „musketari“ nastupili u podmlađenom sastavu, to ne može u potpunosti da opravda veoma bledo izdanje i ubedljiv poraz od rivala koji je tokom većeg dela susreta imao potpunu kontrolu nad igrom.
U pobedničkom timu najefikasniji su bili Grković sa 12 i Borovnjak sa po 10 poena, dok su u redovima Ribnice Milić i Kovač zabeležili po šest poena.
Već u petak pred Kraljevčanima je novi težak izazov pošto im u goste, u okviru 2. kola Superlige, stiže Crvena Zvezda.
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