UBEDLJIV PORAZ RIBNICE: Kraljevčani zaustavljeni već u 1/8 finala Kupa Srbije

Odbojkaši kraljevačke Ribnice završili su ovogodišnje takmičenje u Kupu Srbije već u osmini finala, pošto su u Gornjem Milanovcu ubedljivo poraženi od domaćeg Takova rezultatom 3:0 (25:13, 25:7, 25:20).

G.Šljivić

Iako su „musketari“ nastupili u podmlađenom sastavu, to ne može u potpunosti da opravda veoma bledo izdanje i ubedljiv poraz od rivala koji je tokom većeg dela susreta imao potpunu kontrolu nad igrom.

U pobedničkom timu najefikasniji su bili Grković sa 12 i Borovnjak sa po 10 poena, dok su u redovima Ribnice Milić i Kovač zabeležili po šest poena.

Već u petak pred Kraljevčanima je novi težak izazov pošto im u goste, u okviru 2. kola Superlige, stiže Crvena Zvezda.

