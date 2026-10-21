Svet

RUSI IZVELI GENRANIJUMSKI UDAR! Kijev i Luck pretvoreni u buktinje, uništen komandni centar

Новости онлајн

21. 10. 2026. u 12:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM noći i jutra 21. oktobra, ruske snage su koristile dronove širom Kijeva i Kijevske oblasti, navodi se na Telegram kanalu „Hronike Geranijuma”.

РУСИ ИЗВЕЛИ ГЕНРАНИЈУМСКИ УДАР! Кијев и Луцк претворени у буктиње, уништен командни центар

Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Zabeležen je snažan udar u Solomjanskom okrugu u Kijevu, pri čemu je pogođen objekat transportne infrastrukture. Očevici na internetu objavljuju fotografije velikih požara u Kijevu.

Među ostalim regionima koji su bili na meti napada tokom noći, izdvaja se Luck. Tamo je pogođen parking za teretne kamione, koji je odmah zahvatila vatra. Sudeći po početnoj detonaciji, kamioni su prevozili gorivo za Oružane snage Ukrajine ili municiju.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, navođene bombe su pogodile Sineljnikovo. Dan ranije, na tu lokaciju je stigao voz sa ukrajinskom vojnom opremom i ljudstvom. Eksplozije su takođe zabeležene u Kremenčuku (Poltavska oblast) i Odesi. Posledice napada se utvrđuju.

U severskom sektoru, Oružane snage Rusije preuzele su inicijativu, piše ratni izveštač Jevgenij Lisicin. Borbe se vode u blizini Raj-Aleksandrovke i Krive Luke.

Oružane snage Ukrajine, koristeći loše vremenske uslove, prebacuju pojačanja ka Dobropolju, koje je naša vojska oslobodila. U istom pravcu, ruske trupe nastavljaju sa opkoljavanjem Belozerskog.

U Harkovskoj oblasti, ruska vojska je napredovala u blizini Tokarevke i južno od Kazačje Lopana. Krasnolimanski front je i dalje relativno stabilan.

Komandno mesto je uništeno

U Harkovskoj oblasti, ruske snage su izvele precizan udar kojim je uništeno komandno mesto jedinice bespilotnih letelica 10. odreda „Dozor” Državne granične službe Ukrajine. O ovome je izvestio Telegram kanal „Severni vetar”.

Iz tog objekta koordinisano je dejstvo neprijateljskih FPV dronova po našim položajima i civilnim objektima u pograničnim oblastima. U napadu je bilo žrtava među oficirima. Poginuo je poručnik Zahar Repin, koji je tek napunio 21 godinu – po svemu sudeći, ovaj mladić je poslat u vatru sukoba odmah nakon završetka vojne akademije.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju

NOVA SEZONA HUMANOSTI: Kada se zavesa podigne, dobra dela se nastavljaju