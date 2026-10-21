RUSI IZVELI GENRANIJUMSKI UDAR! Kijev i Luck pretvoreni u buktinje, uništen komandni centar

TOKOM noći i jutra 21. oktobra, ruske snage su koristile dronove širom Kijeva i Kijevske oblasti, navodi se na Telegram kanalu „Hronike Geranijuma”.

Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Zabeležen je snažan udar u Solomjanskom okrugu u Kijevu, pri čemu je pogođen objekat transportne infrastrukture. Očevici na internetu objavljuju fotografije velikih požara u Kijevu.

Među ostalim regionima koji su bili na meti napada tokom noći, izdvaja se Luck. Tamo je pogođen parking za teretne kamione, koji je odmah zahvatila vatra. Sudeći po početnoj detonaciji, kamioni su prevozili gorivo za Oružane snage Ukrajine ili municiju.

U Dnjepropetrovskoj oblasti, navođene bombe su pogodile Sineljnikovo. Dan ranije, na tu lokaciju je stigao voz sa ukrajinskom vojnom opremom i ljudstvom. Eksplozije su takođe zabeležene u Kremenčuku (Poltavska oblast) i Odesi. Posledice napada se utvrđuju.

One civilian was killed and another one was injured following last night (this early morning) russian terrorist attack on Kyiv😡! One of the strikes was directly on a residential area😡 apartments and civilian cars caught fire 😡! The city is still under attack😔! @IntlCrimCourt https://t.co/5H3385EIbg — Clown (@DanaSLJL) October 21, 2026

U severskom sektoru, Oružane snage Rusije preuzele su inicijativu, piše ratni izveštač Jevgenij Lisicin. Borbe se vode u blizini Raj-Aleksandrovke i Krive Luke.

Oružane snage Ukrajine, koristeći loše vremenske uslove, prebacuju pojačanja ka Dobropolju, koje je naša vojska oslobodila. U istom pravcu, ruske trupe nastavljaju sa opkoljavanjem Belozerskog.

U Harkovskoj oblasti, ruska vojska je napredovala u blizini Tokarevke i južno od Kazačje Lopana. Krasnolimanski front je i dalje relativno stabilan.

Komandno mesto je uništeno

U Harkovskoj oblasti, ruske snage su izvele precizan udar kojim je uništeno komandno mesto jedinice bespilotnih letelica 10. odreda „Dozor” Državne granične službe Ukrajine. O ovome je izvestio Telegram kanal „Severni vetar”.

Iz tog objekta koordinisano je dejstvo neprijateljskih FPV dronova po našim položajima i civilnim objektima u pograničnim oblastima. U napadu je bilo žrtava među oficirima. Poginuo je poručnik Zahar Repin, koji je tek napunio 21 godinu – po svemu sudeći, ovaj mladić je poslat u vatru sukoba odmah nakon završetka vojne akademije.

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