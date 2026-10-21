Vembanjama nezaustavljiv? Mladi Španac ne misli tako - brutalna blokada (VIDEO)
Spektakularna blokada mladog Španca.
Deluje već godinama da je Viktor Vembanjama nezaustavljiv pod obručima, međutim mladi Španac je sve demantovao i spektakularnom "bananom" zaustavio gorostasnog Francuza.
Na 4:20 do kraja treće četvrtine, Vembanjama je krenuo da završi alej-up atraktivnim zakucavanjem, ali mu se na putu isprečio Adaj Mara.
Evo kako je izgledala blokada:
Mara je na parketu proveo 12 minuta i debitantski nastup završio sa sedam poena, uz šut za dva poena 3/4 i slobodna bacanja 1/2.
Dodao je dva skoka, jednu asistenciju i jednu blokadu.
Posebno se ističe njegov plus-minus učinak od +9, što znači da je Oklahoma sa njim na parketu nadigrala rivala za devet poena.
Mara je izabran kao 12. pik u prvoj rundi na NBA draftu 2026. godine od strane Oklahome. Na koledžu je nosio dres Mičigena sa kojim je osvojio NCAA šampionsku titulu.
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