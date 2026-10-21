Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac
Tužne vesti za kapitena Bajerna.
Kapiten fudbalera Bajerna Jozua Kimih neće igrati večeras protiv Arsenala zbog smrti oca, saopštio je danas nemački šampion.
Kimihov otac Bertold preminuo je u 57. godini, pa je Bajern oslobodio kapitena obaveza do vikenda.
- Zbog gubitka u njegovoj užoj porodici, Kimih danas nije u sastavu za utakmicu protiv Arsenala. U ime porodice, molimo da mu se poštuje privatnost i tuga, i da se uzdrži od daljih upita i izveštavanja. Šaljemo najdublje saučešće Kimihu i njegovim voljenima - stoji u objavi Bajerna.
Bajern u meču trećeg kola Lige šampiona večeras od 21 čas dočekuje Arsenal.
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