Fudbal

Udarac za Bajern: Protiv Arsenala bez kapitena - preminuo mu otac

Filip Milošević

21. 10. 2026. u 12:18

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Tužne vesti za kapitena Bajerna.

Ударац за Бајерн: Против Арсенала без капитена - преминуо му отац

Ulrich Hufnagel / imago sportfotodienst / Profimedia

Kapiten fudbalera Bajerna Jozua Kimih neće igrati večeras protiv Arsenala zbog smrti oca, saopštio je danas nemački šampion.

Kimihov otac Bertold preminuo je u 57. godini, pa je Bajern oslobodio kapitena obaveza do vikenda.

- Zbog gubitka u njegovoj užoj porodici, Kimih danas nije u sastavu za utakmicu protiv Arsenala. U ime porodice, molimo da mu se poštuje privatnost i tuga, i da se uzdrži od daljih upita i izveštavanja. Šaljemo najdublje saučešće Kimihu i njegovim voljenima - stoji u objavi Bajerna.

Bajern u meču trećeg kola Lige šampiona večeras od 21 čas dočekuje Arsenal.
 

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