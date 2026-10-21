PUTIN OTKRIO: Novi sastanak sa Trampom na pomolu?
POSTOJI mogućnost sastanka sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Kini, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin.
Tokom sastanka sa Stivom Vitkofom, specijalnim izaslanikom američkog lidera, ruski predsednik nagovestio je da namerava da iznese određena razmišljanja u vezi sa mogućim sastankom sa Trampom u Kini.
- Ova pitanja, poput rešavanja kriza u Ukrajini i Persijskom zalivu, kao i druge teme, svakako bi mogle biti u središtu našeg razgovora, uključujući i mogućnost sastanka u Narodnoj Republici Kini sa Trampom. Imam određene ideje o tome koje bih želeo da podelim sa vama - rekao je Putin, obraćajući se Vitkofu, prenosi TASS.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kasnije je naveo da je trilateralni sastanak između Putina, Trampa i predsednika Kine Si Đinpinga moguć, ali da još nema jasne agende. Kako je ocenio, takav sastanak privukao bi pažnju sveta.
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