Tragedija: Sporitsta se srušio tokom nastupa i umro, i to na svoj 33. rođendan
Uprkos naporima lekara, nije mu bilo spasa
Poljski bodibilder Mateuš Čmura (33) preminuo je nakon što se iznenada srušio na bini tokom nastupa na takmičenju „PCA Britiš Finals“ u engleskom gradu Telfordu, potvrdili su organizatori.
Nesrećnom sportisti je naglo pozlilo dok je pozirao pred sudijama i publikom. Takmičenje je istog trenutka prekinuto, a dežurno medicinsko osoblje, zajedno sa zdravstvenim radnicima koji su se zatekli u publici, odmah je započelo reanimaciju.
Na mesto događaja ubrzo su stigli vozilo hitne pomoći i medicinski helikopter, nakon čega je Čmura hitno prevezen u bolnicu. Ipak, i pored svih napora lekara, on je nekoliko sati kasnije preminuo. Zvanični uzrok smrti za sada nije saopšten.
Nakon što je takmičar transportovan u bolnicu, organizatori su u dogovoru sa ostalim učesnicima nastavili manifestaciju, s obzirom na to da u tom trenutku još uvek nisu imali informaciju o tragičnom ishodu.
Federacija PCA oglasila se zvaničnim saopštenjem u kojem je izrazila najdublje saučešće porodici i supruzi preminulog sportiste. Organizatori su se zahvalili svima koji su učestvovali u pokušajima reanimacije i apelovali na javnost i medije da poštuju privatnost porodice i da se suzdrže od spekulacija o uzrocima smrti dok ne budu poznati zvanični rezultati obdukcije.
Ova tragedija nosi i dodatnu, izuzetno potresnu dimenziju. Naime, kako je otkrio njegov blizak prijatelj i kolega Reza Eradi Bahrani, Čmura je preminuo tačno na svoj 33. rođendan, a oženio se pre manje od dva meseca. Bahrani je dodao da su svega 48 sati pre kobnog nastupa zajedno trenirali u teretani i uvežbavali poze za takmičenje.
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