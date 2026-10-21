Tragedija: Sporitsta se srušio tokom nastupa i umro, i to na svoj 33. rođendan

Uprkos naporima lekara, nije mu bilo spasa

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Poljski bodibilder Mateuš Čmura (33) preminuo je nakon što se iznenada srušio na bini tokom nastupa na takmičenju „PCA Britiš Finals“ u engleskom gradu Telfordu, potvrdili su organizatori.

Nesrećnom sportisti je naglo pozlilo dok je pozirao pred sudijama i publikom. Takmičenje je istog trenutka prekinuto, a dežurno medicinsko osoblje, zajedno sa zdravstvenim radnicima koji su se zatekli u publici, odmah je započelo reanimaciju.

Na mesto događaja ubrzo su stigli vozilo hitne pomoći i medicinski helikopter, nakon čega je Čmura hitno prevezen u bolnicu. Ipak, i pored svih napora lekara, on je nekoliko sati kasnije preminuo. Zvanični uzrok smrti za sada nije saopšten.

Nakon što je takmičar transportovan u bolnicu, organizatori su u dogovoru sa ostalim učesnicima nastavili manifestaciju, s obzirom na to da u tom trenutku još uvek nisu imali informaciju o tragičnom ishodu.

Mateusz tragically collapsed while competing at the PCA British Finals on Sunday. https://t.co/W6A8DtCnFu — Scottbbfan (@scottbbfan) October 20, 2026

Federacija PCA oglasila se zvaničnim saopštenjem u kojem je izrazila najdublje saučešće porodici i supruzi preminulog sportiste. Organizatori su se zahvalili svima koji su učestvovali u pokušajima reanimacije i apelovali na javnost i medije da poštuju privatnost porodice i da se suzdrže od spekulacija o uzrocima smrti dok ne budu poznati zvanični rezultati obdukcije.

Ova tragedija nosi i dodatnu, izuzetno potresnu dimenziju. Naime, kako je otkrio njegov blizak prijatelj i kolega Reza Eradi Bahrani, Čmura je preminuo tačno na svoj 33. rođendan, a oženio se pre manje od dva meseca. Bahrani je dodao da su svega 48 sati pre kobnog nastupa zajedno trenirali u teretani i uvežbavali poze za takmičenje.