"Zaradio sam milione evra, sad me je sramota gde živim": Legendarni sportista prošao pakao zbog poroka i razvoda

Mark Alen, jedan od najuspešnijih snuker igrača svoje generacije, prolazi kroz težak životni period i otvoreno priznaje da više ne vidi budućnost u ovom sportu.

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Nakon što je tokom bogate karijere samo od turnirskih nagrada zaradio više od četiri miliona evra, Irac se našao u situaciji da zbog finansijskog kraha i proglašenja bankrota 2022. godine živi u iznajmljenom stanu, čega se, kako sam kaže, duboko sramoti.

Mark Alen (40) je tokom godina osvojio čak 12 velikih turnira i stigao do polufinala Svetskog prvenstva. Međutim, ogroman novac brzo je nestao zbog raskalašnog života i nerazmišljanja o budućnosti.

- Sramota me je da kažem gde danas živim. Trošio sam novac pre nego što bih ga zaradio, odmah bih sve spiskao, a sve je kulminiralo razvodom koji je bio jako, jako skup“, priznao je Alen u ispovesti za BBC.



Preterano trošenje se ogledalo u tome što je za automobile koji su koštali 50.000 funti plaćao 80.000, dok je za stanove umesto 1.500 izdvajao 2.500 funti, zanemarujući plaćanje poreza i ostavljanje novca sa strane.

Kako bi promenio život, Alen je drastično smršao nakon što mu je prijatelj otvoreno rekao da zbog prekomerne težine možda neće moći da doprati kćerku do oltara. Iako je regulisao ishranu i fizički izgled, psihički problemi su ostali.

Nakon što se iz ličnih razloga povukao sa sedam uzastopnih takmičenja na početku sezone, juče je konačno zaigrao na turniru u Belfastu i doživeo poraz od svog bliskog prijatelja Džordana Brauna rezultatom 4:2.

Posle meča, emotivno slomljeni Alen je priznao da je ozbiljno razmišljao da mu ovaj duel protiv prijatelja, u dvorani gde je sve počelo 2005. godine, bude poslednji u karijeri.



- Nije bilo dobro, ako ću biti iskren. Potpuno sam preplavljen svime i trenutno sam jako loše. Čak mi je i sam izlazak na teren bio izuzetno težak. Tužno je to reći jer snuker volim od svoje 12. godine, ali poslednjih nekoliko meseci je bilo jako teško i sve mi je to promenilo perspektivu. Trenutno samo pokušavam da preživim - izjavio je Alen za TV, nakon čega ga je voditeljka programa Rašel Kejsi odmah zagrlila u znak podrške.

Njegov rival i prijatelj Džordan Braun takođe je bio pogođen Alenovim stanjem, poručivši da postoje mnogo važnije stvari od sporta i da su svi igrači iz snuker karavana spremni da pomognu posrnuloj legendi da prebrodi ove preteške dane.