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Javnost u šoku: Da li je moguće da će ovo postati sport na Olimpijskim igrama?

М.М.

20. 10. 2026. u 10:25

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Јавност у шоку: Да ли је могуће да ће ово постати спорт на Олимпијским играма?

Foto: AI

Joga, hiljadama godina stara veština prepoznatljiva po meditaciji, opuštanju i balansu duha i tela, nalazi se na pragu najveće transformacije u svojoj istoriji. Indija je pokrenula agresivnu diplomatsku i sportsku inicijativu da takmičarsku verziju ove discipline — jogasanu — uvrsti u zvanični program Olimpijskih igara.

Ovaj potez deo je šire strategije Nju Delhija da promoviše svoju kulturnu baštinu u trenutku kada se zemlja kandiduje za domaćina Olimpijskih igara 2036. godine. Ipak, ideja da se praksa oslobađanja od ega meri ocenama i medaljama izazvala je dubok jaz i oštre reakcije širom sveta.

Za razliku od tradicionalne joge koja se vežba u tišini, jogasana podseća na elitnu gimnastiku. U fokusu su sirova fizička snaga, neverovatna fleksibilnost i besprekorna ravnoteža.

Atlete izvode izuzetno zahtevne položaje (asane) pod budnim okom sudija. Pojedinačne poze moraju da se zadrže i do 60 sekundi, dok dinamički nastupi u tri minuta sadrže sedam ili osam najkomplikovanijih elemenata. Disciplina ima pojedinačne, parne i timske nastupe, uz muzičku pratnju, svetleće kostime, ali i strogi pravilnik na čak 269 stranica koji uključuje i rigorozne antidoping kontrole.

Udit Šet, predsednik organizacije „Jogasana Barat“, veruje da sport ima ogroman televizijski potencijal:

- Jogasana može biti atraktivna globalnoj publici baš poput sportske gimnastike. Razlika je u tome što naši takmičari pokazuju ekstremnu kontrolu i statički balans u gotovo nemogućim položajima, a ne samo dinamičke skokove.

S druge strane, tradicionalni praktičari širom sveta ovaj potez vide kao skrnavljenje duhovne discipline. Divja Koli, poznata instruktorka joge iz Velike Britanije, nije birala reči:

- To je užasno! To je potpuno ludilo! Kako možete numerički ocenjivati praksu čija je čitava poenta prevazilaženje sopstvenog ega i odricanje od potrebe za spoljnom validacijom? - izjavila je ona za britanski Gardijan.

Da bi jogasana zaista stigla do Olimpijskih igara, moraće da preskoči značajne birokratske i pravne prepreke. Prema pravilima Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), priznanje zahteva najmanje 50 nacionalnih saveza na tri kontinenta — trenutno ih ima 40 (u Evropi su među prvima saveze osnovale Rumunija, Bugarska, Španija i Holandija).

Plan promotera ipak ima jasan raspored:

- 2030. godina: Ulazak na Igre Komonvelta kao tradicionalni sport;

- 2032. godina (Brizbejn): Uloga demonstracionog sporta na Olimpijskim igrama;

- 2036. godina: Punopravno članstvo u olimpijskoj porodici na Igrama čiji bi domaćin trebalo da bude upravo Indija.

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