"Na neki način, ja sam mrtav"! Frančesko Toti se setio Siniše Mihajlovića

Nekadašnji fudbaler i kapiten Rome Frančesko Toti na promociji autobiografije "Iznad“ setio se Siniše Mihajlovića, legende srpskog i italijanskog fudbala.

Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Naime "Princ Rima" na promociji svoje nove biografije pričao je o svojoj karijeri, prisetio se kako je izgledalo to kada je otišao poslednji put sa Olimpika.

- Na neki način, ja sam mrtav. Moj odlazak iz Rome bio je iznuđen trenutak, iznuđen oproštaj. Oproštaj koji nisam želeo i nisam mogao da doživim na pravi način. Znao sam da će se to dogoditi pre ili kasnije, jer sve ima početak i kraj. Ali za mene je to bilo bolno, potpuno drugačije od onoga kako sam zamišljao - rekao je Toti.

Poseban odnos je imao sa legendarnim Sinišom Mihajlovićem, kojeg je izuzetno cenio i poštovao.

- Ponekad osećam kao da je još uvek ovde, pored mene - kratko i emotivno je poručio Toti.