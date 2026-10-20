"Na neki način, ja sam mrtav"! Frančesko Toti se setio Siniše Mihajlovića
Nekadašnji fudbaler i kapiten Rome Frančesko Toti na promociji autobiografije "Iznad“ setio se Siniše Mihajlovića, legende srpskog i italijanskog fudbala.
Naime "Princ Rima" na promociji svoje nove biografije pričao je o svojoj karijeri, prisetio se kako je izgledalo to kada je otišao poslednji put sa Olimpika.
- Na neki način, ja sam mrtav. Moj odlazak iz Rome bio je iznuđen trenutak, iznuđen oproštaj. Oproštaj koji nisam želeo i nisam mogao da doživim na pravi način. Znao sam da će se to dogoditi pre ili kasnije, jer sve ima početak i kraj. Ali za mene je to bilo bolno, potpuno drugačije od onoga kako sam zamišljao - rekao je Toti.
Poseban odnos je imao sa legendarnim Sinišom Mihajlovićem, kojeg je izuzetno cenio i poštovao.
- Ponekad osećam kao da je još uvek ovde, pored mene - kratko i emotivno je poručio Toti.
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