Fudbal

Igrao Ligu šampiona, osvojio 5 titula, a danas seče vagone i prodaje staro gvožđe

M.M.

20. 10. 2026. u 10:08

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Što je najvažnije - već nekoliko godina ne gleda fudbal

Играо Лигу шампиона, освојио 5 титула, а данас сече вагоне и продаје старо гвожђе

Só Foto: Youtube/Poster e Fotos de Times de Futebol

Život piše neverovatne priče, a sudbina nekadašnjeg brazilskog fudbalera Ze Karlosa (61) najbolji je dokaz koliko se sve može promeniti kada se reflektori ugase i kopačke okače o klin.

Bivši defanzivac, punim imenom Žoze Karlos Pereira do Nasimento, tokom devedesetih godina bio je stub odbrane čuvenog Porta. Sa portugalskim velikanom osvojio je čak pet šampionskih titula, igrao Ligu šampiona i uživao status zvezde. Danas, skoro tri decenije kasnije, njegova svakodnevica nema apsolutno nikakve veze sa fudbalskim glamurom.

Ze Karlos je otvorio dušu za ugledni portugalski list „A Bola“ i šokirao javnost priznanjem čime zarađuje za hleb. Penzionisao se neočekivano rano, 1997. godine, kada su mu bile tek 32, a u poslednjih nekoliko godina potpuno je presekao sve veze sa fudbalom i završio – na otpadu.

Morate znati da u poslednje vreme gotovo uopšte ne gledam fudbal. Pre otprilike šest godina potpuno sam se udaljio od sporta i sada radim u sasvim drugoj branši. Bavim se reciklažom i sekundarnim sirovinama. Evo, baš dok razgovaramo, zauzet sam sečenjem nekih starih, napuštenih železničkih vagona! Radim na rezanju i prodaji čelika i starog gvožđa. To nema nikakve veze sa fudbalom, ali život ide dalje... – ispričao je Ze Karlos.

Ova sudbina je utoliko neverovatnija jer Brazilac nije bio samo običan defanzivac, već pravi košmar za protivničke golmane. Za Porto je u 101 nastupu postigao čak 25 golova, što je za štopera iz tog perioda bila gotovo nezamisliva brojka.

Bio sam specijalista za slobodne udarce i koristio sam to maksimalno, pored odlične skok-igre. U Žil Visenteu sam izvodio i penale. Ipak, u današnjem fudbalu defanzivcima je mnogo lakše da zatresu mrežu. U moje vreme smo u protivnički šesnaesterac išli samo kad je korner. Danas se na treninzima do detalja uvežbava svaki prekid, svi idu u napad. Pogledajte samo Arsenal, pravu su silu napravili od prekida, ili današnji Porto. Modernizacija fudbala pruža defanzivcima mnogo više šansi – zaključio je nekadašnji as kome težak fizički rad na otpadu u Rio de Žaneiru danas predstavlja jedini izvor prihoda.

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