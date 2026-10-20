Kraj sezone zbog krvnih ugrušaka: Nekadašnji MVP finala se neće skoro vratiti na teren
Filadelfija Iglsi mogli bi da ostanu bez jednog od najvažnijih igrača do kraja sezone, pošto se kvoterbek Džejlen Herts suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom. Dijagnostikovani su mu krvni ugrušci u plućima, zbog čega je njegov povratak na teren za sada neizvesan i sve se više čini da će propustiti ostatak sezone.
Iz kluba je potvrđeno da Hurts boluje od duboke venske tromboze, uz obostranu plućnu emboliju. Zbog ozbiljnosti dijagnoze, njegov oporavak bi mogao da potraje, a povratak na teren neće biti moguć dok bude trajala terapija.
Lečenje podrazumeva upotrebu lekova koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka. Ipak, iz Filadelfije stižu i ohrabrujuće vesti, Hurtsovo stanje je stabilno, a prema saopštenju kluba i njegove agentkinje Nikol Lin, očekuje se da se potpuno oporavi.
Zdravstveni problemi pojavili su se nakon utakmice sa Los Anđeles Remsima, odigrane 4. oktobra, a nakon toga je igrao protiv Džeguarsa, što je izgleda samo uvećalo problem.
Hurts je nakon toga prebačen na listu povređenih igrača, dok su Iglsi bez svog prvog kvoterbeka poraženi od Karolina Pantersa rezultatom 25:14.
Ovaj izostanak dolazi u izuzetno nezgodnom trenutku za Filadelfiju, koja je upala u rezultatsku krizu.
Iglsi su vezali četiri poraza i trenutno imaju učinak od dve pobede i četiri neuspeha, pa bi eventualno odsustvo Hurtsa do kraja sezone predstavljalo dodatni problem za ekipu i gotovo sigurno kraj njihovih nada o plasmanu u plej-of.
Nekadašnji student Oklahome beleži velike uspehe od kada je u ligi, osvojio je Superboul 59 sa Iglsima, kada je i proglašen za MVP-a, a takođe drži i nekoliko NFL rekorda i nadamo se da će se što pre vratiti u akciju.
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