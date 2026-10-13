"Ovo nam je već treći trener": Dvejn Bejkon otkrio problem Dubaija
JEDAN od najboljih igrača Dubaija svestan kvaliteta svog tima.
Dvejn Bejkon se profilisao kao jedan od lidera tima Ćavija Paskvala. On je govorio o poređenju tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i grčkih velikana, Olimpijakosa i Panatinakosa.
- Olimpijakos ima mnogo igrača sa većim individualnim talentom od nas. Panatinaikos ima mnogo igrača sa većim individualnim talentom od nas. Imamo dobar tim, svakako, ali samo moramo da naučimo da radimo zajedno - rekao je Bejkon za "Basketball sphere".
Otkrio je i šta to ne ide na ruku Dubaiju u odnosnu na pomenute timove.
- Još jedna prednost koju ti timovi imaju u odnosu na nas jeste to što mnogi njihovi talentovani igrači već dugo igraju zajedno. Nama je ovo tek druga godina i imamo, čini mi se, sedam novih igrača. To je važan faktor, naročito kada je reč o novom treneru. Za samo dve godine, ovo nam je već treći trener - zaključio je američki košarkaš.
Bejkon u prve četiri utakmice u Evroligi prosečno beleži 15,8 poena, četiri skoka, 2,2 asistencije, što je dovoljno za indeks korisnosti 18,5.
Dubai je trenutno na učinku 2-2, a ovog utorka gostuje Baskonije. Potom u četvrtak ide na nogu Armaniju.
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