KREMLJ ODBIO TRAMPOV PLAN: "Ne želimo prekid vatre, već ovo"
KREMLj je u ponedeljak odbacio ideju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o dvomesečnom prekidu vatre koji bi omogućio održavanje predsedničkih izbora u Ukrajini, rekavši da umesto privremenog primirja Moskva traži sveobuhvatni mirovni sporazum, piše Rojters.
- Molim vas, recite Putinu: dajte nam dva meseca, 60 dana potpunog prekida vatre, i mi ćemo organizovati izbore - rekao je Zelenski u nedelju u emisiji „This Week“ na ABC-ju.
Međutim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima u ponedeljak da Rusija ne želi privremenu pauzu u borbama.
- U Kremlju, i predsednik Putin i zvaničnici na drugim nivoima su više puta ponavljali da ne želimo prekid vatre - rekao je Peskov. „Želimo dugotrajan mir i spremni smo da učinimo sve što je potrebno da ga postignemo.“
Rusija je dugo vršila pritisak na Ukrajinu da održi izbore, tvrdeći da nedostatak glasa potkopava legitimitet Zelenskog kao šefa države.
S druge strane, održavanje izbora tokom ratnog stanja je strogo zabranjeno ukrajinskim zakonom, zaključuje Rojters.
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