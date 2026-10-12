KREMLJ ODBIO TRAMPOV PLAN: "Ne želimo prekid vatre, već ovo"

KREMLj je u ponedeljak odbacio ideju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o dvomesečnom prekidu vatre koji bi omogućio održavanje predsedničkih izbora u Ukrajini, rekavši da umesto privremenog primirja Moskva traži sveobuhvatni mirovni sporazum, piše Rojters.

Foto: Mikhail Metzel/Russian Governmen/Zuma Press/Profimedia

- Molim vas, recite Putinu: dajte nam dva meseca, 60 dana potpunog prekida vatre, i mi ćemo organizovati izbore - rekao je Zelenski u nedelju u emisiji „This Week“ na ABC-ju.

Zelensky: If Trump really wants to have elections in Ukraine, please tell Putin: Give us two months, 60 days of total ceasefire — 60 days — and we will organize elections. Of course, we will be ready for any choice of our people. https://t.co/0S2VsDDxXA — Clash Report (@clashreport) October 11, 2026

Međutim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima u ponedeljak da Rusija ne želi privremenu pauzu u borbama.

- U Kremlju, i predsednik Putin i zvaničnici na drugim nivoima su više puta ponavljali da ne želimo prekid vatre - rekao je Peskov. „Želimo dugotrajan mir i spremni smo da učinimo sve što je potrebno da ga postignemo.“

Q: Zelensky said he is ready to hold presidential elections in Ukraine if there is a 60-day truce. Kremlin: Russia wants a lasting peace, not a ceasefire. https://t.co/aAiwBQ8Q8c — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Rusija je dugo vršila pritisak na Ukrajinu da održi izbore, tvrdeći da nedostatak glasa potkopava legitimitet Zelenskog kao šefa države.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov exposes what’s behind Zelensky’s election proposal: Zelensky says he’s ready for a ceasefire. But their goal is to buy time and get a respite. He even claimed he’s ready to hold presidential elections if given two months to gather strength. His fake surprise over Trump’s statement shows he’s ready to use any initiative or statement in the public space to push for a pause. "I don’t think he deserves a respite." https://t.co/jXTeGfgD9c — Sputnik India (@Sputnik_India) October 12, 2026

S druge strane, održavanje izbora tokom ratnog stanja je strogo zabranjeno ukrajinskim zakonom, zaključuje Rojters.