Politika

ŠEŠELJ OTKRIO ARKANOVU TAJNU: Lider radikala nije znao za pregovore Ražnatovića sa Hagom

Novosti online

12. 10. 2026. u 19:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da nije znao za dogovore Željka Ražnatovića Arkana sa Haškim tribunalom u trenutku kad je Arkan bio ubijen.

ШЕШЕЉ ОТКРИО АРКАНОВУ ТАЈНУ: Лидер радикала није знао за преговоре Ражнатовића са Хагом

Foto: Printskrin Hepi TV

Šešelj je rekao da je haško Tužilaštvo potvrdilo da je Arkan dao iskaz i da su vođeni pregovori.

- Nisu mi nikad dali ta dokumenta, a morali su - rekao je lider radikala za Hepi TV.

Predsednik SRS je objasnio da je informaciju da je Arkan ušao u pregovore sa Haškim tribunalom prvo dobio od nekih domaćih advokata, a kasnije je to isto čuo na hrvatskoj televiziji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Za subvencije za energetsku efikasnost na Vračaru 9,5 miliona dinara, podršku dobilo 75 domaćinstava
Politika

0 0

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Za subvencije za energetsku efikasnost na Vračaru 9,5 miliona dinara, podršku dobilo 75 domaćinstava

MINISTARKA rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović uručila je danas na Vračaru ugovore građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za unapređenje energetske efikasnosti svojih stanova i porodičnih kuća, u okviru programa koji Ministarstvo rudarstva i energetike realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama.

12. 10. 2026. u 19:06

Politika
Tenis
Fudbal
Opkolila su me trojica: Sanja Marinković o ljubavi

"Opkolila su me trojica": Sanja Marinković o ljubavi