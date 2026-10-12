Politika

LAŽU DA SAM U KRAGUJEVAC STIGAO HELIKOPTEROM Vučić: Snimci postoje, njihove laži jedan od najbeskrupuloznijih pokušaja obmanjivanja javnosti

Novosti online

12. 10. 2026. u 18:11

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, oglasio se na svom Instagram profilu i demantovao blokaderske laži, da je u Kragujevac išao helikopterom.

ЛАЖУ ДА САМ У КРАГУЈЕВАЦ СТИГАО ХЕЛИКОПТЕРОМ Вучић: Снимци постоје, њихове лажи један од најбескрупулознијих покушаја обмањивања јавности

FOTO: Printskrin/TikTok/Jasamaleksandar

- Lažu da sam u Kragujevac stigao helikopterom, iako su ljudi mogli da prate moj put u uživo uključenju na TikToku i Instagramu. Od Natalinaca do Kragujevca, za volanom škode bio sam lično ja. Snimci postoje, činjenice su jasne.Njihove laži ostaće upamćene kao jedan od najbeskrupuloznijih pokušaja obmanjivanja javnosti. - napisao jje Vučić na svom Instagram profilu. 

Pogledajte snimak besramnih blokaderskih laži čija kampanja obmanjivanja javnosti traje više od 10 godina:

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