LAŽU DA SAM U KRAGUJEVAC STIGAO HELIKOPTEROM Vučić: Snimci postoje, njihove laži jedan od najbeskrupuloznijih pokušaja obmanjivanja javnosti
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, oglasio se na svom Instagram profilu i demantovao blokaderske laži, da je u Kragujevac išao helikopterom.
- Lažu da sam u Kragujevac stigao helikopterom, iako su ljudi mogli da prate moj put u uživo uključenju na TikToku i Instagramu. Od Natalinaca do Kragujevca, za volanom škode bio sam lično ja. Snimci postoje, činjenice su jasne.Njihove laži ostaće upamćene kao jedan od najbeskrupuloznijih pokušaja obmanjivanja javnosti. - napisao jje Vučić na svom Instagram profilu.
Pogledajte snimak besramnih blokaderskih laži čija kampanja obmanjivanja javnosti traje više od 10 godina:
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