Rolerkoster u Partizanu! Evo koliko je igrača Saša Ilić rotirao ove sezone

Trener crno-belih očigledno nema standardnu prvu postavu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Kada se Saša Ilić (48) letos vratio u Humsku u ulozi šefa stručnog štaba, odmah na promociji je jasno poručio da će kod njega svi fudbaleri dobiti šansu da se nametnu. I zaista je ispunio to obećanje, jer je legendarni kapiten crno-belih ove sezone izrotirao čak 31 igrača, pa je jasno da niko nema zacementirano mesto u startnih 11.

Čak su se i golmani našli u toj situaciji, što prethodnih godina nije bio čest slučaj. Tako je Marko Milošević (35) počeo sezonu, ali ga je vrlo brzo među stativama zamenio Miloš Krunić (29), koji je odigrao dosad 12 utakmica. Međutim, popularni "Ćelavi" vratio se minulog vikenda protiv Novog Pazara (1:0) i konačno je "parni valjak" sačuvao svoju mrežu, dok samo talentovani Tarik Banjić (18) nije još dobio ni minut na terenu.

U odbrani su najstandardniji novopečeni kapiten Nikola Simić (19), defanzivac Stefan Milić (12) i bek Samson Nvulu (19), dok je desni bek Milan Roganović (20) do odlaska u Genk upisao deset nastupa.

FOTO: FK Partizan Marko Milošević se vratio na gol Partizana

Pored njih, menjali su se u poslednjoj liniji Vukašin Đurđević (22), Stefan Petrović (18), Mateja Milovanović (22), Stefan Mitrović (36)... Raduje povratak levog beka Marija Jurčevića (31), koji se posle godinu dana oporavio od povrede Ahilove tetive, a ozbiljno se nametnuo i brazilski štoper Sidni Lima (29).

U veznom redu je povratnik Milan Aleksić (21) sakupio najviše mečeva (15), a prati ga Milan Vukotić (24) sa 14, mada se crnogorski vezista nedavno povredio i čeka ga pauza od oko mesec dana. U vrhu su i Bogdan Kostić (19) sa 13 i Aleks Zeković (19) sa deset, dok je Ognjen Ugrešić (20) do transfera u grčki PAOK bio sedam puta na terenu. Po osam nastupa imaju novajlije Igor Miladinović (23) i Idrisu Baba (30), a samo tri mladi Zoran Alilović (20).

Što se tiče ofanzivaca, mladi reprezentativac Austrije Erik Kojzek (20) je odigrao 15 mečeva. Uz rame mu je Demba Sek (25) sa 14, dok 13 nastupa ima Že (26), a po 11 Ibrahim Zubairu (22) i Čaka Traore (21). Tu su još Nemanja Trifunović (22) i Nikola Čumić (27) sa po sedam, dok četiri ima Marko Lekić (23).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Erik Kojzek je trenutno najbolji strelac crno-belih

Očigledno da stručni štab crno-belih ne računa ozbiljno na Matiju Ninića (20) i Dušana Jovanovića (18), koji su samo jednom bili na terenu, kao i na talentovanog defanzivca Vojina Marinkovića (17). Zna se da je Dimitrije Janković (20) pozajmljen Novom Pazaru, Dušan Makević (19) nastupa za filijalu Teleoptik, dok Mihajlo Petković (22) i Milan Lazarević (29) imaju ugovore do narednog leta, ali nisu u opticaju.

Ukupno je Partizan u ovoj sezoni odigrao 16 utakmica u svim takmičenjima, a ima gol-razliku 31:24, odnosno u proseku daje 1,94 po meču. Najbolji strelac trenutno je Kojzek sa pet pogodaka, dok su po četiri dali Sek i Zubairu, a Slovenac i sa tri asistencije deli prvo mesto sa Vukotićem u tom parametru.