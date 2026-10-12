"BEZ DOKAZA NEMA NI OPTUŽBI" Iran demantuje: Nemamo veze sa incidentom u britanskoj bazi RAF Ferford

AMBASADOR Irana u Velikoj Britaniji Sejed Ali Musavi ponovo je danas kategorički odbacio optužbe o umešanosti Teherana u incident u britanskoj vojnoj bazi RAF Ferford i pozvao britanske vlasti da se uzdrže od iznošenja stavova bez dokaza.

AP Photo/Alastair Grant

Tokom sastanka sa britanskim zamenikom ministra spoljnih poslova zaduženim za Bliski istok Stivenom Dotijem, Musavi je rekao da Iran nije imao nikakvu ulogu u incidentu i pozvao britansku vladu da predoči dokumente ili dokaze ukoliko ih poseduje, prenosi IRNA.

Sastanak je održan u britanskom Ministarstvu spoljnih poslova, a iranski ambasador je istakao da treba izbegavati neosnovane optužbe i podsetio da je Teheran ranije pozvao britansku vladu da se uzdrži od ishitrenih stavova i nepotvrđenih optužbi protiv Irana.

Musavi je, takođe, istakao spremnost Irana za saradnju nadležnih institucija dve zemlje u okviru istrage o incidentu, navodeći da je Teheran tu spremnost već ranije izrazio.

Iranski ambasador je naglasio da se Iran pridržava svojih međunarodnih obaveza u skladu sa međunarodnim pravom i ocenio da sve države moraju da poštuju međunarodne obaveze, uključujući poštovanje nacionalnog suvereniteta drugih zemalja, princip nemešanja u njihove unutrašnje poslove i uzdržavanje od vojne agresije.

Podsećajući na stav Irana kojim je osudio vojnu agresiju na tu zemlju, Musavi je istakao da to ne znači da je Teheran umešan u incident u bazi RAF Ferford i ponovio da Iran odbacuje bilo kakvu povezanost sa tim slučajem.

Britanski premijer Endi Bernam izjavio je ranije danas da je "veoma verovatno" da je sumnjiv plan usmeren protiv britanske vazduhoplovne baze RAF Ferford koordinisan iz Irana i da ga je gotovo sigurno usmeravao Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC), preneo je Rojters.

- Nećemo da tolerišemo ove pretnje na našem tlu. Suzbićemo korišćenje kriminalnih mreža od strane Irana, koristeći sva raspoloživa ovlašćenja kako bismo delovali protiv njih i njihovih izvora finansiranja i uvešćemo dodatne sankcije kako bismo ograničili sposobnost Irana i IRGC-a da nam nanesu štetu - rekao je Bernam u britanskom parlamentu.

Incident u blizini baze RAF Ferford počeo je u ranim jutarnjim satima 27. septembra, kada su petorica Britanaca u 20-im godinama uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela povezana sa terorizmom i eksplozivnim napravama.

Oni su kasnije pušteni bez podizanja optužnice, uz policijsku kauciju i "stroge uslove", dok je policija saopštila da razmatra mogućnost da je u incident bila umešana neka strana država.