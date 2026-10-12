Bekam u društvu kapitena Srbije: Legendarni fudbaler se pohvalio fotkom na društvenim mrežama (FOTO)
Proslavljeni engleski reprezentativac nije krio zadovoljstvo.
Bogdan Bogdanović, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije (u minulim kvalifikacijama za Mundobasket zbog odsustva ga menjao Nikola Jokić), nedavno je debitovao za Hjuston na turneji u Makauu.
Tom prilikom, bivši igrač Partizana i Fenerbahčea imao je čast da se vidi i pozdravi sa legendom svetskog fudbala Dejvidom Bekamom, koji je tokom karijere sa velikim uspehom branio boje Mančester junajteda, Real Madrida i engleske reprezentacije.
Sada je suvlasnik Inter Majamija, člana MLS lige, objavio fotografije sa košarkašem tima iz Teksasa, kada su se Bekam i Bodanović pozdravljali.
Englez je prisustvovao meču Roketsa, u kome je kapiten "orlova" debitovao za ovu ekipu protiv Dalas Maveriksa.
Iskoristio je to Bekam da napravi nekoliko fotografija, a sada je to objavio na društvenim mrežama.
- Poslednje veče NBA utakmica u Kini... Sjajno je što sam video starog prijatelja Jao Minga - napisao je Dejvid Bekam.
On je ubacio tri fotografija, na jednoj je upravo sa Jao Mingom. Na drugoj je pored njega Kuper Fleg, zvezda NBA lige u usponu, dok je na trećoj Bogdan Bogdanović sa svojim saigračem Tarijem Isonom pored Dejvida Bekama.
Odmah se komentarom oglasio i nekadašnji igrač Sakramenta, Atlante Hoks i Los Anđeles Klipersa, te je u komentarima ostavio kratku poruku:
- Lepo je videti te, legendo. - napisao je Bogdanović.
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