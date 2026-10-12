Fudbal

Bekam u društvu kapitena Srbije: Legendarni fudbaler se pohvalio fotkom na društvenim mrežama (FOTO)

Новости онлине/С.С.

12. 10. 2026. u 18:50

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Proslavljeni engleski reprezentativac nije krio zadovoljstvo.

Бекам у друштву капитена Србије: Легендарни фудбалер се похвалио фотком на друштвеним мрежама (ФОТО)

Zhizhao Wu / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović, kapiten košarkaške reprezentacije Srbije (u minulim kvalifikacijama za Mundobasket zbog odsustva ga menjao Nikola Jokić), nedavno je debitovao za Hjuston na turneji u Makauu.

Tom prilikom, bivši igrač Partizana i Fenerbahčea imao je čast da se vidi i pozdravi sa legendom svetskog fudbala Dejvidom Bekamom, koji je tokom karijere sa velikim uspehom branio boje Mančester junajteda, Real Madrida i engleske reprezentacije.

Sada je suvlasnik Inter Majamija, člana MLS lige, objavio fotografije sa košarkašem tima iz Teksasa, kada su se Bekam i Bodanović pozdravljali.

Englez je prisustvovao meču Roketsa, u kome je kapiten "orlova" debitovao za ovu ekipu protiv Dalas Maveriksa.

Iskoristio je to Bekam da napravi nekoliko fotografija, a sada je to objavio na društvenim mrežama.

- Poslednje veče NBA utakmica u Kini... Sjajno je što sam video starog prijatelja Jao Minga - napisao je Dejvid Bekam.

On je ubacio tri fotografija, na jednoj je upravo sa Jao Mingom. Na drugoj je pored njega Kuper Fleg, zvezda NBA lige u usponu, dok je na trećoj Bogdan Bogdanović sa svojim saigračem Tarijem Isonom pored Dejvida Bekama.

Odmah se komentarom oglasio i nekadašnji igrač Sakramenta, Atlante Hoks i Los Anđeles Klipersa, te je u komentarima ostavio kratku poruku:

- Lepo je videti te, legendo. - napisao je Bogdanović.

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