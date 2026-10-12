"KADA NEMATE PLAN, PROGRAM, NITI REZULTAT, PREOSTAJU VAM SAMO UVREDE": Vučević o kampanji protiv Vučića i Šapića

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom plakata i uličnih performansa kojima se vređaju Aleksandar Vučić i Aleksandar Šapić.

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On je kritikovao opoziciju, ocenjujući da takvi postupci pokazuju nedostatak političkog programa i konkretnih rezultata.

- Najnovija kampanja sa plakatima i uličnim performansima, u kojima se na najvulgarniji način vređaju Aleksandar Vučić i Aleksandar Šapić, još jednom ogoljava svu nemoć političke opozicije - rekao je Vučević.

- Kada nemate plan, program, niti rezultat kojim biste izašli pred građane, onda vam preostaju samo uvrede, laži i crtanje mete na čelo političkim protivnicima. Građani Beograda i cele Srbije vrlo dobro znaju ko se bori za radna mesta, nove puteve, škole, bolnice i modernizaciju zemlje, a ko nudi samo destrukciju, mržnju i politiku prošlosti. Pokušaji da se kroz jeftine provokacije i prljavu kampanju umanje rezultati koje smo ostvarili predstavljaju klasičan primer političkog očaja - ističe lider SNS.

On poručuje da nastavljaju dalje – radom, delima i brigom za svakog građanina.

- Građani će na izborima ponovo jasno reći šta misle o ovakvom vođenju "politike", a naš odgovor na uvrede uvek će biti samo veći trud, uspešniji razvoj i još snažnija Srbija! - zaključuje Vučević.

Najnovija kampanja sa plakatima i uličnim performansima, u kojima se na najvulgarniji način vređaju Aleksandar Vučić i Aleksandar Šapić, još jednom ogoljava svu nemoć političke opozicije. Kada nemate plan, program, niti rezultat kojim biste izašli pred građane, onda vam preostaju samo uvrede, laži i crtanje mete na čelo političkim protivnicima. Građani Beograda i cele Srbije vrlo dobro znaju ko se bori za radna mesta, nove puteve, škole, bolnice i modernizaciju zemlje, a ko nudi samo destrukciju, mržnju i politiku prošlosti. Pokušaji da se kroz jeftine provokacije i prljavu kampanju umanje rezultati koje smo ostvarili predstavljaju klasičan primer političkog očaja. Mi nastavljamo dalje – radom, delima i brigom za svakog građanina. Građani će na izborima ponovo jasno reći šta misle o ovakvom vođenju "politike", a naš odgovor na uvrede uvek će biti samo veći trud, uspešniji razvoj i još snažnija Srbija! — Miloš Vučević (@milos_vucevic) October 12, 2026