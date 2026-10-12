Fudbal

Nišlije ekspresno reagovale: Povratnik na klupu menja Neđića na Čairu!

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Fudbalski klub Radnički iz Niša dobio je novog trenera.

Нишлије експресно реаговале: Повратник на клупу мења Неђића на Чаиру!

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Klupu kluba sa Čaira juče je posle utakmice sa Vojvodinom napustio Marko Neđić.

Poraz na domaćem terenu, kao i činjenica da su Nišlije na pretposlednjem mestu na tabeli nakon 11. kola naterala je upravu da reaguje.

Iako se u medijima spekulisalo da će Nenad Lalatović ponovo u Niš, to neće biti slučaj.

Ipak, na užarenu klupu će jedan povratnik. Kako saznaju "Novosti" reč je o Nikoli Drinčiću koji će u utorak zvanično biti predstavljen kao novi šef stručnog štaba Radničkog.

FOTO: Novosti/A. Ilić

Talentovani stručnjak već je predvodio Radnički u sezoni 2024/25, a u karijeri je vodio još i Zemun, kao i Napredak iz Kruševca.

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