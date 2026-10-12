Nišlije ekspresno reagovale: Povratnik na klupu menja Neđića na Čairu!
Fudbalski klub Radnički iz Niša dobio je novog trenera.
Klupu kluba sa Čaira juče je posle utakmice sa Vojvodinom napustio Marko Neđić.
Poraz na domaćem terenu, kao i činjenica da su Nišlije na pretposlednjem mestu na tabeli nakon 11. kola naterala je upravu da reaguje.
Iako se u medijima spekulisalo da će Nenad Lalatović ponovo u Niš, to neće biti slučaj.
Ipak, na užarenu klupu će jedan povratnik. Kako saznaju "Novosti" reč je o Nikoli Drinčiću koji će u utorak zvanično biti predstavljen kao novi šef stručnog štaba Radničkog.
Talentovani stručnjak već je predvodio Radnički u sezoni 2024/25, a u karijeri je vodio još i Zemun, kao i Napredak iz Kruševca.
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