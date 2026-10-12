Branilac trofeja eliminisan u šesnaestini finala

ŠANGAJ će dobiti novog šampiona, pošto je prošlogodišnji eliminisan u šesnaestini finala.

FOTO: Tanjug/AP/Andres Kudacki

Svi ljubitelji tenisa bili su iznenađeni kad je igrač iz Monaka Valentan Vašero 2025. godine došao do trofeja na ovom mastersu.

Ove sezone je kao 14. na ATP listi stigao u Kinu i bilo je jasno da ga čeka težak zadatak. Stao je već na drugoj prepreci. Bolji od njega bio je Amerikanac Tomi Pol sa 6:4, 6:2.

Vašero će zbog ovog poraza pasti 18 pozicija i na narednoj listi biće na 32. mestu. Izgubio je 970 bodova.

Što se meča tiče, Pol je u ključnim trenucima bio bolji, posebno je to bio slučaj u drugom setu u kom protivniku nije dozvolio nijednu priliku za brejk.

Amerikanac će u osmini finala Šangaja igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa koji je napravio pravu senzaciju, savladao je Karlosa Alkaraza.

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