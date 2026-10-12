Svet

TAJNA MISIJA AMERIKANACA U KIJEVU! Agenti Bele kuće hitno stigli u Ukrajinu: Ovo je razlog zašto su u strahu!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 10. 2026. u 19:33

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AGENTI američke Tajne službe, zaduženi za zaštitu visokih državnih zvaničnika i njihovih porodica, putovali su u Ukrajinu kako bi proučili upotrebu bespilotnih letelica, izjavio je zamenik direktora te agencije Metju Kvin za televiziju „Si-Bi-Es njuz“.

ТАЈНА МИСИЈА АМЕРИКАНАЦА У КИЈЕВУ! Агенти Беле куће хитно стигли у Украјину: Ово је разлог зашто су у страху!

@realDonaldTrump/Truth Social / Zuma Press / Profimedia

-Naši timovi vratili su se odatle pre dve nedelje, rekao je Kvin, odgovarajući na pitanje šta su stručnjaci Tajne službe naučili u vezi sa primenom bespilotnih letelica tokom ukrajinske krize.

Prema njegovim rečima, u Ukrajini su njegovom timu pokazali dron koji pomoću veštačke inteligencije i interneta lovi druge dronove.

-Oni (Ukrajinci) se time bave na prvim linijama. Znamo da će te tehnologije vremenom stići i u našu zemlju. Zato koristimo iskustvo stečeno tamo kako bismo oblikovali naš program i pripremili se za ovu pretnju pre nego što se ona uopšte pojavi kod nas, objasnio je Kvin.

Istovremeno je direktor Tajne službe Šon Karan izjavio da se treba pripremiti za eventualne napade dronovima unutar Sjedinjenih Američkih Država.

-Moramo polaziti od pretpostavke da je to moguće, zaključio je on.

(sputnikportal.rs)

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