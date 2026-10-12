„OZBILJNOST“ NOVA BLOKADERSKA PREDSTAVA: Obećavaju ozbiljnu državu, a javnosti nude prizore iz fontane i teturanje po kiši (VIDEO)
ŽELjKO Hubač, treći kandidat na blokaderskoj listi, snimljen je usred gradske fontane, dok se istoričar Srđan Cvetković jedva snalazi sa telefonom na ulici.
Da li ovako izgleda politička elita koja traži poverenje građana?
Preporučujemo
"NIČEMU NE MOGU DA ODOLIM": Siniša Mali posetio porodicu Davidović (VIDEO)
12. 10. 2026. u 13:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)