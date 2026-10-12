Politika

„OZBILJNOST“ NOVA BLOKADERSKA PREDSTAVA: Obećavaju ozbiljnu državu, a javnosti nude prizore iz fontane i teturanje po kiši (VIDEO)

В. Н.

12. 10. 2026. u 19:04

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ŽELjKO Hubač, treći kandidat na blokaderskoj listi, snimljen je usred gradske fontane, dok se istoričar Srđan Cvetković jedva snalazi sa telefonom na ulici.

„ОЗБИЉНОСТ“ НОВА БЛОКАДЕРСКА ПРЕДСТАВА: Обећавају озбиљну државу, а јавности нуде призоре из фонтане и тетурање по киши (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Da li ovako izgleda politička elita koja traži poverenje građana?

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