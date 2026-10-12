POŽAR NA STANICI "STARLINKA" U POLJSKOJ: Dvoje Turaka privedeno u Nemačkoj, Varšava tvrdi da su radili za Ruse
DVOJE državljana Turske privedeno je u Nemačkoj u vezi sa požarom na Starlink stanici u Poljskoj, saopštile su danas poljske vlasti, navodeći da veruju da iza incidenta stoji Rusija.
Zvaničnici nekoliko zemalja Evropske unije mesecima upozoravaju da Rusija sprovodi sabotaže, sajber napade i druge oblike hibridnog delovanja širom Evrope kako bi oslabila podršku Ukrajini, dok Rusija odbacuje takve optužbe kao neosnovane i posledicu antiruske histerije, prenosi Rojters.
U požaru na Starlink stanici u centralnoj Poljskoj izgoreli su sistem za napajanje i rezervni generator.
Poljske vlasti su tada saopštile da veruju da je požar bio čin sabotaže čiji je cilj bio ometanje internet usluga, uključujući i one koje koristi ukrajinska vojska.
- Nemamo nikakvu sumnju da iza ovog čina sabotaže stoje ruske službe, a vredi dodati da se ruske službe sve češće okreću pojedincima povezanim sa kriminalnim podzemljem - rekao je poljski ministar zadužen za specijalne službe Tomaš Sijemoniak na konferenciji za novinare.
Američki milijarder Ilon Mask aktivirao je Starlink usluge u Ukrajini 2022. godine, nakon što je Kijev zatražio pomoć u prvim danima ruskog napada na Ukrajinu.
Poljska je ranije saopštila da plaća pretplatu za Starlink usluge koje koristi Ukrajina.
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