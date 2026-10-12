ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Za subvencije za energetsku efikasnost na Vračaru 9,5 miliona dinara, podršku dobilo 75 domaćinstava

MINISTARKA rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović uručila je danas na Vračaru ugovore građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za unapređenje energetske efikasnosti svojih stanova i porodičnih kuća, u okviru programa koji Ministarstvo rudarstva i energetike realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama.

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Ministarstvo rudarstva i energetike i Gradska opština Vračar opredelili su ukupno 9,5 miliona dinara za subvencije građanima na javnom pozivu iz 2025. godine.

Pravo na subvencije ostvarilo je 75 građana, koji su dobili podršku u iznosu do 50 odsto vrednosti radova, odnosno do 65 odsto ukoliko su se opredelili za pakete mera energetske efikasnosti. Tri socijalno ranjiva domaćinstva ostvarila su pravo na subvencije u iznosu do 90 odsto vrednosti investicije.

- Svaki od ovih ugovora znači konkretnu korist za građane – toplije domove tokom zime, prijatnije temperature tokom leta, manje račune za električnu i toplotnu energiju i kvalitetnije uslove za život. Posebno mi je drago što su i tri socijalno ranjiva domaćinstva ostvarila pravo na subvencije do 90 odsto vrednosti investicije, jer želimo da podrška države bude dostupna onima kojima je najpotrebnija - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu je istakla da je cilj države da što veći broj domaćinstava u Srbiji dobije priliku da unapredi energetsku efikasnost svojih domova uz značajnu finansijsku podršku države.

- Do kraja naredne godine još 20.000 domaćinstava širom Srbije dobiće subvencije za energetsku sanaciju. Ministarstvo će za nekoliko nedelja raspisati novi javni poziv za gradove i opštine, a nakon potpisivanja ugovora sa lokalnim samoupravama, u narednih 60 dana biće raspisani javni pozivi za građane. To znači da već krajem ove godine možemo očekivati novi krug prijavljivanja, kako bi još veći broj građana mogao da zameni dotrajalu stolariju, postavi izolaciju, unapredi sisteme grejanja ili ugradi solarne panele - rekla je ministarka.

Đedović Handanović pozvala je građane da prate javne pozive svojih gradova i opština i informišu se o uslovima za dobijanje subvencija. Kako je navela, lokalne samouprave organizovaće informativne dane na kojima će građani moći da dobiju informacije o uslovima prijavljivanja, potrebnoj dokumentaciji, raspoloživim merama i koristima koje donosi ulaganje u energetsku efikasnost.

Za prijavu je, u skladu sa uslovima javnog poziva, potrebno pripremiti prijavni obrazac, dokaz o vlasništvu nad objektom, dokaz o legalnosti objekta, račun za električnu energiju, očitanu ličnu kartu i predračun izvođača radova sa liste privrednih subjekata izabranih na javnom pozivu lokalne samouprave.

- Ulaganje u energetsku efikasnost jedna je od najisplativijih investicija za svako domaćinstvo. Postavljanjem termoizolacije na fasadu moguće je ostvariti uštede energije od oko 30 odsto, izolacijom krova oko 25 odsto, dok zamena stare i dotrajale stolarije može da smanji potrošnju energije za oko 20 odsto. Najveće su uštede da ugradnju efikasnijih kotlova i solarnih panela čime se i rasterećuje energetski sistem i štiti životna sredina proizvodnjom iz električne energije iz obnovljivih izvora energije. Zamenom neefikasnih sistema grejanja savremenijim rešenjima, kao i ugradnjom solarnih panela i kolektora, građani mogu dodatno da smanje troškove i povećaju energetsku efikasnost svojih domova - rekla je Đedović Handanović.

Ona je ukazala da se najveće uštede postižu kombinovanjem više mera, odnosno istovremenim unapređenjem izolacije, zamenom stolarije i modernizacijom sistema grejanja. Upravo zato država obezbeđuje veći procenat subvencija za pakete mera, kako bi podstakla građane da sveobuhvatno unaprede energetsku efikasnost svojih domova.

- Nastavićemo da ulažemo u energetsku efikasnost jer je to ulaganje koje donosi višestruke koristi – građanima smanjuje račune i povećava komfor stanovanja, državi doprinosi smanjenju potrošnje energije, a životnoj sredini donosi manje emisije štetnih gasova - rekla je ministarka.

Prof. dr. Milan Nedeljković, predsednik opštine Vračar zahvalio je građanima na učešću, istakao je da u saradnji sa MRE gradska opština Vračar uspešno sprovela javni poziv za subvencionisanje mera energetske efikasnosti na kojem su dodeljeni ugovori građanima ove gradske opštine i najavio i nastavak programa

Program Čista energija i energetska efikasnost za građane Ministarstvo rudarstva i energetike realizuje u saradnji sa Svetskom bankom i jedinicama lokalne samouprave.