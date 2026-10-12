Fudbal

"Treba ga skloniti iz tima!" Legenda Liverpula besna zbog nastupa Florijana Virca u dresu "redsa"

Filip Milošević

12. 10. 2026. u 18:32

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Nekadašnji fudbaler Liverpula, Džejmi Karager, smatra da Florijana Virca treba udaljiti iz prvog tima.

Треба га склонити из тима! Легенда Ливерпула бесна због наступа Флоријана Вирца у дресу редса

Ian Stephen/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Virc ponovo nije uspeo da ostavi značajan trag, a nakon utakmice protiv Mančester sitija Karager je postavio pitanje koje savršeno odražava njegovo nezadovoljstvo učinkom nemačkog fudbalera.

- Da li je dominirao ijednom utakmicom u dresu Liverpula? - upitao je Karager, priznajući da je očekivao mnogo više od igrača plaćenog tako visoku sumu.

- Mislio sam da bi mogao da bude poput Kevina de Brujnea – igrač koji bi mogao da prelomi utakmicu u korist Mančester sitija u odlučujućim trenucima - rekao je Karager za „Skaj sports”.

Karager smatra da je Virc dobio dovoljno prilika da pokaže šta (ne)zna, pa je sada vreme da bude odstranjen iz tima.

- Mislim da ga treba skloniti iz tima - rekao je Karager.

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