"Treba ga skloniti iz tima!" Legenda Liverpula besna zbog nastupa Florijana Virca u dresu "redsa"
Nekadašnji fudbaler Liverpula, Džejmi Karager, smatra da Florijana Virca treba udaljiti iz prvog tima.
Virc ponovo nije uspeo da ostavi značajan trag, a nakon utakmice protiv Mančester sitija Karager je postavio pitanje koje savršeno odražava njegovo nezadovoljstvo učinkom nemačkog fudbalera.
- Da li je dominirao ijednom utakmicom u dresu Liverpula? - upitao je Karager, priznajući da je očekivao mnogo više od igrača plaćenog tako visoku sumu.
- Mislio sam da bi mogao da bude poput Kevina de Brujnea – igrač koji bi mogao da prelomi utakmicu u korist Mančester sitija u odlučujućim trenucima - rekao je Karager za „Skaj sports”.
Karager smatra da je Virc dobio dovoljno prilika da pokaže šta (ne)zna, pa je sada vreme da bude odstranjen iz tima.
- Mislim da ga treba skloniti iz tima - rekao je Karager.
Preporučujemo
Vlasnik Panatinaikosa ne odustaje od Jokića
12. 10. 2026. u 13:04
Jokan ne paniči posle lošeg debija: Nije trenutak za vikanje i razbijanje...
12. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Neugodno gostovanje za Njukasl: Svrakama neće biti lako na "Bilding sosajeti areni"
ŠESTO kolo Premijer lige zatvara duel Koventrija i Njukaslka koji se sastaju večeras od 21.00 na "Bilding sosajeti areni".
12. 10. 2026. u 10:54
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)