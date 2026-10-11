KAKVA GLUPOST VINISIJUSA! Cela Španija bruji o ovom skandaloznom potezu (VIDEO)
Ponovo je Brazilac Vinisiju Žunior dospeo u centar pažnje, ali ne zbog fudbalskih kvaliteta.
Naime, Brazilski reprezentativac i vezista Real Madrida napravio je neverovatnu glupost u utakmici protiv Viljareala u osmom kolu La Lige.
Vodio je Real 1:0, a onda je usledila sjajna akcija. Belingem je asistirao Vinisijusu po levoj strani za 2:0.
Radovao se Vinisijus, radovali su se navijači.
A onda... Usledio je VAR snimak i radovanje je pretvoreno u ludovanje.
Sudija je pogledao snimak i video kako Vinisijus na početku akcije vuče igrača "žute podmornice" za kosu. Taj detalj pogledajte OVDE.
Dobio je direktan crveni karton, uprkos svom negodovanju, Real je ostao sa igračem manje i morao da brani 1:0, a mogao je da vodi 2:0 da je samo pametnije reagovao Brazilac.
Zbog nesportskog poteza mogao bi da bude suspendovan na više mečeva i eventualno propusti meč sa Barselonom krajem meseca.
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