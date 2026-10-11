Fudbal

KAKVA GLUPOST VINISIJUSA! Cela Španija bruji o ovom skandaloznom potezu (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 10. 2026. u 07:51

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Ponovo je Brazilac Vinisiju Žunior dospeo u centar pažnje, ali ne zbog fudbalskih kvaliteta.

КАКВА ГЛУПОСТ ВИНИСИЈУСА! Цела Шпанија бруји о овом скандалозном потезу (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Streamin.me

Naime, Brazilski reprezentativac i vezista Real Madrida napravio je neverovatnu glupost u utakmici protiv Viljareala u osmom kolu La Lige. 

Vodio je Real 1:0, a onda je usledila sjajna akcija. Belingem je asistirao Vinisijusu po levoj strani za 2:0. 

Radovao se Vinisijus, radovali su se navijači. 

A onda... Usledio je VAR snimak i radovanje je pretvoreno u ludovanje. 

Sudija je pogledao snimak i video kako Vinisijus na početku akcije vuče igrača "žute podmornice" za kosu. Taj detalj pogledajte OVDE

Dobio je direktan crveni karton, uprkos svom negodovanju, Real je ostao sa igračem manje i morao da brani 1:0, a mogao je da vodi 2:0 da je samo pametnije reagovao Brazilac. 

Zbog nesportskog poteza mogao bi da bude suspendovan na više mečeva i eventualno propusti meč sa Barselonom krajem meseca. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

 

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