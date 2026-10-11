KAKVA GLUPOST VINISIJUSA! Cela Španija bruji o ovom skandaloznom potezu (VIDEO)

Ponovo je Brazilac Vinisiju Žunior dospeo u centar pažnje, ali ne zbog fudbalskih kvaliteta.

FOTO: Printskrin/Streamin.me

Naime, Brazilski reprezentativac i vezista Real Madrida napravio je neverovatnu glupost u utakmici protiv Viljareala u osmom kolu La Lige.

Vodio je Real 1:0, a onda je usledila sjajna akcija. Belingem je asistirao Vinisijusu po levoj strani za 2:0.

Radovao se Vinisijus, radovali su se navijači.

A onda... Usledio je VAR snimak i radovanje je pretvoreno u ludovanje.

Sudija je pogledao snimak i video kako Vinisijus na početku akcije vuče igrača "žute podmornice" za kosu. Taj detalj pogledajte OVDE.

Dobio je direktan crveni karton, uprkos svom negodovanju, Real je ostao sa igračem manje i morao da brani 1:0, a mogao je da vodi 2:0 da je samo pametnije reagovao Brazilac.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: VINICIUS JR. COULD MISS EL CLASICO VS. BARCELONA DUE TO HIS RED CARD VS. VILLARREAL! IF HE RECEIVES A 2-GAME BAN (OR MORE) HE WILL MISS THE GAME! https://t.co/YaCQblFZYd — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 10, 2026

Zbog nesportskog poteza mogao bi da bude suspendovan na više mečeva i eventualno propusti meč sa Barselonom krajem meseca.

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