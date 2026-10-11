Ujedinjenom Makedonijom bi da kradu deo Srbije! Transparent koji je izazvao veliki skandal, reagovala i Grčka

Internacionalni skandal odigrao se tokom utakmice MZT - Iraklis

FOTO: Printskrin/Jutjub/Fiba basketball

Utakmica MZT - Iraklis (59:64) izazvala je veliki potres, ali diplomatske vrste.

Navijačka grupa makedonskog tima istakla je tokom meča koreografiju na kojoj se nalazi mapa "Ujedinjene Makedonije", koja sadrži delove Grčke, Bugarske, Albanije, ali i Srbije.

Uz transparent "Tvoje ime branićemo pred svetom" - (Imeto tvoe ќe go branime pred svetot).

Ujedinjena Makedonija bi prema iredentističkoj mapi zauzimala oblast oko manastira Srpske pravoslavne crkve Prokor Pčinjski, nedaleko od Vranja, kao i deo Kosova i Metohije.

Takođe, prisvaja i Egejsku Makedoniju (zajedno sa Solunom), Pirinsku Makedoniju i deo Albanije.

Uprava Iraklisa se odmah oglasila saopštenjem.

- Upravni odbor košarkaškog kluba Iraklis najoštrije osuđuje sraman i apsolutno neprihvatljiv incident koji se dogodio tokom naše utakmice FIBA Evropa kupa protiv ekipe MZT-a. Sportski tereni nikada ne smeju biti poligon za širenje mržnje, političke propagande i iredentizma. Isticanje ogromnog transparenta sa mapom takozvane „Ujedinjene Makedonije”, koja direktno prisvaja suverene teritorije Republike Grčke, ali i drugih susednih država, predstavlja grubu povredu osnovnih vrednosti sporta, olimpijskog duha i međusobnog poštovanja.

- Naš klub ne može i neće ostati nem na ovakve provokacije. U sportu nema mesta za crtanje granica i nacionalistički ekstremizam. Odmah po završetku meča, naši predstavnici su podneli zvaničnu prijavu delegatu utakmice, a naš pravni tim je prosledio kompletnu dokumentaciju sa foto i video dokazima disciplinskoj komisiji FIBA Evrope. Zahtevamo hitnu istragu i najoštrije moguće sankcije za organizatora utakmice zbog katastrofalnih propusta u organizaciji i dozvoljavanja unosa ovakvog materijala u dvoranu. Košarka mora ostati most koji spaja ljude, a mi ćemo uvek stati u odbranu tog principa.

Incident je brzo prerastao okvire sporta, pa je grčka ambasada u Skoplju zvanično reagovala i uputila protest Ministarstvu spoljnih poslova Severne Makedonije zbog prikazivanja mape koja implicira teritorijalne pretenzije.

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