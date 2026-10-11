Ujedinjenom Makedonijom bi da kradu deo Srbije! Transparent koji je izazvao veliki skandal, reagovala i Grčka
Internacionalni skandal odigrao se tokom utakmice MZT - Iraklis
Utakmica MZT - Iraklis (59:64) izazvala je veliki potres, ali diplomatske vrste.
Navijačka grupa makedonskog tima istakla je tokom meča koreografiju na kojoj se nalazi mapa "Ujedinjene Makedonije", koja sadrži delove Grčke, Bugarske, Albanije, ali i Srbije.
Uz transparent "Tvoje ime branićemo pred svetom" - (Imeto tvoe ќe go branime pred svetot).
Ujedinjena Makedonija bi prema iredentističkoj mapi zauzimala oblast oko manastira Srpske pravoslavne crkve Prokor Pčinjski, nedaleko od Vranja, kao i deo Kosova i Metohije.
Takođe, prisvaja i Egejsku Makedoniju (zajedno sa Solunom), Pirinsku Makedoniju i deo Albanije.
Uprava Iraklisa se odmah oglasila saopštenjem.
- Upravni odbor košarkaškog kluba Iraklis najoštrije osuđuje sraman i apsolutno neprihvatljiv incident koji se dogodio tokom naše utakmice FIBA Evropa kupa protiv ekipe MZT-a. Sportski tereni nikada ne smeju biti poligon za širenje mržnje, političke propagande i iredentizma. Isticanje ogromnog transparenta sa mapom takozvane „Ujedinjene Makedonije”, koja direktno prisvaja suverene teritorije Republike Grčke, ali i drugih susednih država, predstavlja grubu povredu osnovnih vrednosti sporta, olimpijskog duha i međusobnog poštovanja.
- Naš klub ne može i neće ostati nem na ovakve provokacije. U sportu nema mesta za crtanje granica i nacionalistički ekstremizam. Odmah po završetku meča, naši predstavnici su podneli zvaničnu prijavu delegatu utakmice, a naš pravni tim je prosledio kompletnu dokumentaciju sa foto i video dokazima disciplinskoj komisiji FIBA Evrope. Zahtevamo hitnu istragu i najoštrije moguće sankcije za organizatora utakmice zbog katastrofalnih propusta u organizaciji i dozvoljavanja unosa ovakvog materijala u dvoranu. Košarka mora ostati most koji spaja ljude, a mi ćemo uvek stati u odbranu tog principa.
Incident je brzo prerastao okvire sporta, pa je grčka ambasada u Skoplju zvanično reagovala i uputila protest Ministarstvu spoljnih poslova Severne Makedonije zbog prikazivanja mape koja implicira teritorijalne pretenzije.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
PUČE STOTKA: Zvezda rutinski savladala Budućnost i upisala prvi trijumf u ABA ligi
10. 10. 2026. u 23:01
REGIONALNA LIGA: Vaterpolisti Radničkog razbili Vojvodinu
10. 10. 2026. u 22:35
„JEDNOM KAPITEN, ZAUVEK JEDAN OD NAS“: Spektakularan doček za Tadića u Amsterdamu (VIDEO)
10. 10. 2026. u 22:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju
Završni potezi NBA klubova pred početak nove sezone mogli bi da utiču i na planove Partizana i Crvene zvezde, koji nastavljaju da razmatraju mogućnosti za dodatno jačanje svojih ekipa
10. 10. 2026. u 18:27
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)