U ČAST LEGENDI: U Kragujevcu će se u petak i subotu održati tradicionalni memorijalni turnir posvećen Aleksandru Gigoviću i Dejanu Brđoviću
TRADICIONALNI memorijalni odbojkaški turnir "Legende Radničkog", koji se održava u čast Aleksandra Gigovića Gige i Dejana Brđovića, biće održan 9. i 10. oktobra.
Prvog dana turnira, u petak će se u hali "Gordana Goca Bogojević" sastati Mladi radnik - Karađorđe (13.30), Radnički - Budućnost iz Podgorice (16.30).
U subotu će se u hali "Jezero" od 13.30 odigrati meč za treće mesto, a finale je u 16.30 časova.
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