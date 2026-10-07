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U ČAST LEGENDI: U Kragujevcu će se u petak i subotu održati tradicionalni memorijalni turnir posvećen Aleksandru Gigoviću i Dejanu Brđoviću

Slobodan Krstović

07. 10. 2026. u 12:51

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TRADICIONALNI memorijalni odbojkaški turnir "Legende Radničkog", koji se održava u čast Aleksandra Gigovića Gige i Dejana Brđovića, biće održan 9. i 10. oktobra.

У ЧАСТ ЛЕГЕНДИ: У Крагујевцу ће се у петак и суботу одржати традиционални меморијални турнир посвећен Александру Гиговићу и Дејану Брђовићу

Photo: Sandy Dinkelacker / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvog dana turnira, u petak će se u hali "Gordana Goca Bogojević" sastati Mladi radnik - Karađorđe (13.30), Radnički - Budućnost iz Podgorice (16.30).

U subotu će se u hali "Jezero" od 13.30 odigrati meč za treće mesto, a finale je u 16.30 časova.

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