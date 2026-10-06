Lovernj veruje u iznenađenje u Madridu: "Definitivno imamo šanse"

Žofri Lovernj pričao je o predstojećem gostovanju Partizana koji u četvrtak ide na noge Real Madridu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli nastavljaju seriju gostujućih utakmica u Evroligi, a naredni izazov biće im duel sa madridskim Realom. "Kraljevski klub" u novu sezonu evropskog takmičenja nije ušao na očekivan način, pošto je izgubio sva tri dosadašnja meča.

Ipak, Lovernj upozorava da rezultat Reala ne sme da zavara Partizan. Francuz smatra da će domaćin biti izuzetno motivisan, ali veruje da crno-beli imaju svoje šanse ukoliko ponove pristup iz prethodnih utakmica.

- Svesni smo da je Real dobra ekipa. Idemo u goste i ako budemo igrali i borili se kao u prethodnim utakmicama, definitivno imamo šanse. Igrači Reala su navikli na pritisak i ne mislim da im to predstavlja problem - rekao je Lovernj.

Velika pažnja u dosadašnjem delu sezone posvećena je Partizanovoj odbrani, a centar crno-belih smatra da je upravo borbenost najvažniji deo tog segmenta igre.

- Najbitnije je da se borimo. To je ključno u odbrani - kratko je poručio Lovernj.

Jedno od pitanja odnosilo se i na ranije duele Partizana i Reala, kao i na čuvenu tuču koja je obeležila jedan od njihovih prethodnih susreta u Madridu.

Lovernj, međutim, ističe da prošlost nema nikakav uticaj na pripremu predstojećeg meča.

- Mislim da pola ekipe ni ne zna za to. To nam nije važno. Ono što jeste važno jeste da u svakoj utakmici napredujemo - zaključio je Lovernj.