Lovernj veruje u iznenađenje u Madridu: "Definitivno imamo šanse"
Žofri Lovernj pričao je o predstojećem gostovanju Partizana koji u četvrtak ide na noge Real Madridu.
Crno-beli nastavljaju seriju gostujućih utakmica u Evroligi, a naredni izazov biće im duel sa madridskim Realom. "Kraljevski klub" u novu sezonu evropskog takmičenja nije ušao na očekivan način, pošto je izgubio sva tri dosadašnja meča.
Ipak, Lovernj upozorava da rezultat Reala ne sme da zavara Partizan. Francuz smatra da će domaćin biti izuzetno motivisan, ali veruje da crno-beli imaju svoje šanse ukoliko ponove pristup iz prethodnih utakmica.
- Svesni smo da je Real dobra ekipa. Idemo u goste i ako budemo igrali i borili se kao u prethodnim utakmicama, definitivno imamo šanse. Igrači Reala su navikli na pritisak i ne mislim da im to predstavlja problem - rekao je Lovernj.
Velika pažnja u dosadašnjem delu sezone posvećena je Partizanovoj odbrani, a centar crno-belih smatra da je upravo borbenost najvažniji deo tog segmenta igre.
- Najbitnije je da se borimo. To je ključno u odbrani - kratko je poručio Lovernj.
Jedno od pitanja odnosilo se i na ranije duele Partizana i Reala, kao i na čuvenu tuču koja je obeležila jedan od njihovih prethodnih susreta u Madridu.
Lovernj, međutim, ističe da prošlost nema nikakav uticaj na pripremu predstojećeg meča.
- Mislim da pola ekipe ni ne zna za to. To nam nije važno. Ono što jeste važno jeste da u svakoj utakmici napredujemo - zaključio je Lovernj.
Preporučujemo
Nakon četiri poraza stigle sjajne vesti za Srbiju u Ligi nacija
06. 10. 2026. u 07:01
Slavni fudbaler otkrio identitet muškarca koji ga je seksualno zlostavljao
06. 10. 2026. u 06:46 >> 06:46
SRBIJA JE ZGROŽENA! Sramota o kojoj bruji ceo svet
06. 10. 2026. u 06:21 >> 12:53
Opšti haos u Staroj Pazovi! Rus zverski udario Srbina (VIDEO)
06. 10. 2026. u 06:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"
Hrvatska će večeras Splitu (20.45) pokušati da zaboravi jednu od najgorih večeri u svojoj istoriji, ali joj u goste dolazi verovatno najteži mogući rival. Španija je u neverovatnoj seriji, postiže golove kao od šale i posle četiri uzastopne pobede protiv "kockastih" jasno je zašto je veliki favorit.
06. 10. 2026. u 07:13
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)