Veliko pojačanje za Sašu Đorđevića! Bivši kapiten Zvezde i reprezentativac Srbije stiže u Istanbul

Povremeni reprezentativac Srbije Luka Mitrović novi je košarkaš Bahčešehira, saopštio je danas turski klub.

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Luka Mitrović (33) je sa klubom koji sa klupe vodi Aleksandar Saša Đorđević potpisao ugovor za sezonu 2026/2027.

Srpski košarkaš je prošle sezone nastupao za CSKA iz Moskve, a na 46 utakmica prosečno je beležio šest poena i 4,8 skokova.

On je tokom karijere igrao još i za Crvenu zvezdu, Hemofarm, Brose, Mursiju, Manresu, Hapoel Jerusalim i Budućnost iz Podgorice.

Najviše se pamte njegove partije u crveno-belom dresu, sa Zvezdom je osvojio veliki broj trofeja, a tokom prvog mandata u klubu nosio je i kapitensku traku koju je dobio sa samo 21. godinom.

Mitrović neće biti jedini Srbin u Bahčešehiru za koji igra i Aleksa Avramović koji je bio jedno od najvećih letošnjih pojačanja.

Turski tim je odlično započeo novu sezonu, upisavši dve pobede u domaćem prvenstvu (nad Fenerom i Čajirovom) uz jednu u Evrokupu (nad Romom).