Veliko pojačanje za Sašu Đorđevića! Bivši kapiten Zvezde i reprezentativac Srbije stiže u Istanbul
Povremeni reprezentativac Srbije Luka Mitrović novi je košarkaš Bahčešehira, saopštio je danas turski klub.
Luka Mitrović (33) je sa klubom koji sa klupe vodi Aleksandar Saša Đorđević potpisao ugovor za sezonu 2026/2027.
Srpski košarkaš je prošle sezone nastupao za CSKA iz Moskve, a na 46 utakmica prosečno je beležio šest poena i 4,8 skokova.
On je tokom karijere igrao još i za Crvenu zvezdu, Hemofarm, Brose, Mursiju, Manresu, Hapoel Jerusalim i Budućnost iz Podgorice.
Najviše se pamte njegove partije u crveno-belom dresu, sa Zvezdom je osvojio veliki broj trofeja, a tokom prvog mandata u klubu nosio je i kapitensku traku koju je dobio sa samo 21. godinom.
Mitrović neće biti jedini Srbin u Bahčešehiru za koji igra i Aleksa Avramović koji je bio jedno od najvećih letošnjih pojačanja.
Turski tim je odlično započeo novu sezonu, upisavši dve pobede u domaćem prvenstvu (nad Fenerom i Čajirovom) uz jednu u Evrokupu (nad Romom).
Preporučujemo
Nakon četiri poraza stigle sjajne vesti za Srbiju u Ligi nacija
06. 10. 2026. u 07:01
Slavni fudbaler otkrio identitet muškarca koji ga je seksualno zlostavljao
06. 10. 2026. u 06:46 >> 06:46
SRBIJA JE ZGROŽENA! Sramota o kojoj bruji ceo svet
06. 10. 2026. u 06:21 >> 12:53
Opšti haos u Staroj Pazovi! Rus zverski udario Srbina (VIDEO)
06. 10. 2026. u 06:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"
Hrvatska će večeras Splitu (20.45) pokušati da zaboravi jednu od najgorih večeri u svojoj istoriji, ali joj u goste dolazi verovatno najteži mogući rival. Španija je u neverovatnoj seriji, postiže golove kao od šale i posle četiri uzastopne pobede protiv "kockastih" jasno je zašto je veliki favorit.
06. 10. 2026. u 07:13
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)