Košarka

Zvezda i Partizan i dalje na čekanju: Još uvek bez dogovora oko franšiza

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 10. 2026. u 14:23

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SRPSKI klubovi Partizan i Crvena zvezda još uvek čekaju odluku Evrolige o statusu franšize.

Звезда и Партизан и даље на чекању: Још увек без договора око франшиза

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Sastanak borda Evrolige održan je ovog utorka na kom je osam klubova od 11 kandidata trebalo da postane stalni član najelitnijeg evropskog košarkaškog takmičenja.

Do dogovora još uvek nije došlo, pa je odluka i dalje na čekanju, pa neizvesnost za večite još uvek traje. Potvrđeno je da će u narednoj sezoni u takmičenju učestvovati 24 kluba, kao i da će uskoro biti zakazan novi sastanak vezan za franšize, preneo je novinar Aris Barkas.

Srpski klubovi nisu među 13 vlasnika Evrolige, ali je odranije poznato da su prošli prvi filter i da su u konkurenciji za osam najavljenih novih franšiza.

Pored Partizana i Crvene zvezde u konkurenciji su još: PAOK, Aris, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Jerusalim, Maksima Roma, Virtus, Dubai, Pariz, London Lajons, Valensija i Napoli.

Konačnu reč treba na glasanju u Komu da daju akcionari, njih 13 - Real Madrid, Barselona, Baskonija, Panatinaikos, Olimpijakos, Efes, Fenerbahče, Armani, Makabi Tel Aviv, Žalgiris, Bajern, Asvel i CSKA Moskva.

Podsetimo, crno-beli su ovu sezonu Evrolige otvorili sa učinkom 3-0, dok su crveno-beli na 1-2.

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