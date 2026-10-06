Zvezda i Partizan i dalje na čekanju: Još uvek bez dogovora oko franšiza

SRPSKI klubovi Partizan i Crvena zvezda još uvek čekaju odluku Evrolige o statusu franšize.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Sastanak borda Evrolige održan je ovog utorka na kom je osam klubova od 11 kandidata trebalo da postane stalni član najelitnijeg evropskog košarkaškog takmičenja.

Do dogovora još uvek nije došlo, pa je odluka i dalje na čekanju, pa neizvesnost za večite još uvek traje. Potvrđeno je da će u narednoj sezoni u takmičenju učestvovati 24 kluba, kao i da će uskoro biti zakazan novi sastanak vezan za franšize, preneo je novinar Aris Barkas.

The expansion to the 24 clubs for next season is confirmed. A new meeting for the new franchises is expected to be scheduled soon. — Aris Barkas (@arbarkas) October 6, 2026

Srpski klubovi nisu među 13 vlasnika Evrolige, ali je odranije poznato da su prošli prvi filter i da su u konkurenciji za osam najavljenih novih franšiza.

Pored Partizana i Crvene zvezde u konkurenciji su još: PAOK, Aris, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Jerusalim, Maksima Roma, Virtus, Dubai, Pariz, London Lajons, Valensija i Napoli.

Konačnu reč treba na glasanju u Komu da daju akcionari, njih 13 - Real Madrid, Barselona, Baskonija, Panatinaikos, Olimpijakos, Efes, Fenerbahče, Armani, Makabi Tel Aviv, Žalgiris, Bajern, Asvel i CSKA Moskva.

Podsetimo, crno-beli su ovu sezonu Evrolige otvorili sa učinkom 3-0, dok su crveno-beli na 1-2.

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