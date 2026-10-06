Penjaroja pred Real: "Znamo da je teško pobediti ih u Madridu, ali..."

Trener Partizana Đoan Penjaroja svestan je da savršen start crno-belih u Evroligi može da bude mač sa dve oštrice pred gostovanje Real Madridu.

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Partizan je otvorio sezonu sa tri pobede iz isto toliko utakmica, dok se Real nalazi u potpuno drugačijoj situaciji. Madriđani su upisali tri poraza i trenutno su na suprotnoj strani tabele u odnosu na beogradski tim.

Ipak, Penjaroja upozorava da crno-beli ne smeju da se zavaraju trenutnim učinkom dva tima.

- Ako budemo mislili da oni imaju 0-3, a mi 3-0, to će biti veliki problem za nas. Moramo da se setimo da je Real osvojio Superkup na početku sezone, što im je bio prvi trofej. Tačno je da su izgubili prve tri utakmice Evrolige, ali sve su igrali u gostima, protiv veoma kvalitetnih ekipa kao što su Hapoel, Dubai i Efes, timova koji ciljaju plasman u plej-of - rekao je Penjaroja.

Strateg crno-belih naglašava da je niz od tri evroligaška poraza nešto na šta Real nije navikao, zbog čega očekuje posebno motivisanog domaćina.

- Nije normalno da Real Madrid izgubi tri utakmice zaredom u Evroligi ili ACB ligi. Zbog toga im je ova prva evroligaška utakmica kod kuće izuzetno važna. To je velika i talentovana ekipa, imaju sjajnog trenera, a posebno je teško pobediti ih u Madridu. Ali, spremni smo da se dobro takmičimo i da uđemo u završnicu sa šansom za pobedu - dodao je trener Partizana.

Penjaroja se osvrnuo i na situaciju u kojoj se nalazi njegov kolega na klupi Reala, Pedro Martines, koji je posle tri uzastopna poraza već pod određenim pritiskom.

- Svi treneri osećaju veliki pritisak kada izgube dve ili tri utakmice zaredom. To je normalna situacija, posebno kada govorimo o trenerima u Evroligi - istakao je Penjaroja.

Jedna od najvećih pretnji Partizanu biće Valter Tavares, jedan od najdominantnijih centara evropske košarke. Ipak, Penjaroja ne želi da njegova ekipa pripremu meča zasniva isključivo na zaustavljanju reprezentativca Zelenortskih Ostrva.

- Veoma je jasno da je Tavares jedan od najvažnijih visokih igrača u poslednjih deset godina u Evroligi. Sjajan je defanzivac i menja ritam napada protivnika. Međutim, Real Madrid je mnogo više od Tavaresa. Tu je veliki broj važnih i iskusnih igrača, sa ogromnim individualnim i fizičkim kvalitetom - rekao je španski stručnjak.

On je posebno istakao promene u igri Reala pod novim trenerom Mateom, koji pokušava da uvede nešto brži stil košarke.

- Pokušavaju da igraju drugačije nego prošle sezone i žele da budu brži. Tavares im je veoma važan, posebno u određenim situacijama, ali moramo da razmišljamo o Real Madridu kao timu, a ne o pojedincima. Ako se fokusiramo samo na pojedinačne igrače, biće nam veoma teško - poručio je Penjaroja.

Trener Partizana zadovoljan je i partijom Itana Tompsona u pobedi nad Megom. Amerikanac je pružio dobro izdanje, ali Penjaroja poziva na strpljenje, s obzirom na to da mu je ovo prva sezona u Evropi.

- Zadovoljan sam Itanom nakon utakmice protiv Mege, kao i njegovim partijama u Evroligi. Moramo da imamo strpljenja sa njim. Ovo mu je prva godina u Evropi i potrebno mu je vreme da pronađe pravi ritam. Ne možemo da ga procenjujemo iz utakmice u utakmicu – ako je danas bio dobar, da budemo srećni, a ako sledeći put ne bude, da odmah menjamo mišljenje. To je normalan proces i potrebno mu je vreme - objasnio je Penjaroja.

Za kraj, trener Partizana potvrdio je i da crno-beli u Madridu neće moći da računaju na Vilisa, koji se oporavlja od teže povrede, dok u sastavu neće biti ni Lamar Stivens.