RIBNICA PROTIV TAKOVA: Žreb za 1/8 finala odbojkaškog Kupa Srbije

Odbojkaši kraljevačke Ribnice u osmini finala 62. Kupa Srbije gostovaće ekipi Takova iz Gornjeg Milanovca, odlučeno je žrebom obavljenim u prostorijama Odbojkaškog saveza Srbije.

G.Šljivić

Meč je na programu 27. ili 28. oktobra, a u ovoj fazi Kupa igra se samo jedna utakmica, pa će pobednik obezbediti plasman u četvrtfinale

U ostalim utakmicama 1/8 finala sastaju se: Radnički(K)–Dubočica, Crvena zvezda–Partizan(Bač), Spartak(S)–Laki Star, Karađorđe– Novi Pazar, Vojvodina–Jedinstvo(SP), Mladi radnik–Niš i VGSK–Partizan.