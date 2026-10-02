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RIBNICA PROTIV TAKOVA: Žreb za 1/8 finala odbojkaškog Kupa Srbije

Goran Ćirović

02. 10. 2026. u 14:40

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Odbojkaši kraljevačke Ribnice u osmini finala 62. Kupa Srbije gostovaće ekipi Takova iz Gornjeg Milanovca, odlučeno je žrebom obavljenim u prostorijama Odbojkaškog saveza Srbije.

РИБНИЦА ПРОТИВ ТАКОВА: Жреб за 1/8 финала одбојкашког Купа Србије

G.Šljivić

Meč je na programu 27. ili 28. oktobra, a u ovoj fazi Kupa igra se samo jedna utakmica, pa će pobednik obezbediti plasman u četvrtfinale

U ostalim utakmicama 1/8 finala sastaju se: Radnički(K)–Dubočica, Crvena zvezda–Partizan(Bač), Spartak(S)–Laki Star, Karađorđe– Novi Pazar, Vojvodina–Jedinstvo(SP), Mladi radnik–Niš i VGSK–Partizan.

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