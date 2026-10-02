Rijera sad ima problem: Ibon Navaro poslao poruku zemljaku posle prve pobede Zvezde u Evroligi (VIDEO)
CRVENA zvezda je ostvarila prvu pobedu u Evroligi, a podršku košarkaškima pružio je Albert Rijera.
Trener crveno-belih fudbalera je prvi put ove sezone došao da podrški košarkaše i zemljaka Ibona Navara.
Oni su se posle utakmice, u kojoj je ekipa sa Malog Kalemegdana savladala Efes (77:72) srdačno pozdravili i izgrili u hodniku.
Navaro je na konferenciji za novinare govorio o susretu sa Rijerom.
- Došao je do svlačionice, ali sad ima problem. Mora da dolaz non-stop budući da smo pobedili. Hvala mu na odličnom gestu - rekao je španski stručnjak.
Podsetimo, Crvena zvezda posle tri kola u Evroligi ima učinak 1-2, a u narednoj rundi gostuje Dubaiju.
Crveno-beli fudbaleri trenutno odmaraju zbog reprezentativnih takmičenja. Oni prvenstvo nastavljaju 10. oktobra gostovanjem Radničkom 1923 u Kragujevcu.
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