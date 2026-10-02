"JEDNAKOST ILI RAT" Torcida se oglasila saopštenjem, pomenuli Dinamo i premijera Hrvatske

Fudbalski klub Hajduk iz Splita čeka razvoj situacije oko budućnosti Poljuda, a za to vreme oglasila se Torcida.

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Saopštenje su objavili dan nakon posete Andreja Plenkovića tokom boravka u Splitu. Premijer Hrvatske smatra da se Poljud može rekonstruisati i osavremeniti i tako da se izbegne izgradnja novog stadiona.

Sa time se ne slažu navijači kluba, čije oštro saopštenje prenosimo u nastavku:

- Razbijmo famozni mit o Poljudu kao kulturnom dobru. Poljud je proglašen zaštićenim kulturnim dobrom 2015. godine, isključivo kako bi se povukla sredstva iz EU fondova radi obnove stadiona. Čudnog li čuda sredstva tada nisu iskorišćena za sanaciju stadiona - stoji između ostalog u saopštenju, te se dodaje:

Dok mi nestrpljivo čekamo rešenje, naš gradonačelnik sazvao je pet različitih komisija i radnih grupa od kojih se nijedna do današnjeg dana nije oglasila. Nedostaje još samo komisija udruženja hrvatskih psihijatara da cirkus bude kompletan.

Sa naše strane kompromisa nema, neka vam jedna stvar bude jasna: Do zadnjeg centa koji ćete usmeriti Dinamu i Zagrebu, uložićete i u Hajduk i Split.

Ako se Zagrebu i Dinamu (kao najljućem rivalu) grade dva nova stadiona finansirana javnim novcem, dva nova moraćete da izgradite Splitu i Hajduku, sve ostalo je izdaja nacionalnih interesa.

Paritas aut belum! (Jednakost ili rat) - stoji u saopštenju Torcide.