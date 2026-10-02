Reprezentativac Srbije zbog povrede propušta početak NBA sezone
Tristan Vukčević doživeo je peh pred početak nove NBA sezone, pošto je povredio levi kuk zbog čega će morati da propusti uvodni deo takmičarske godine.
Kako je saopšteno u četvrtak, Vukčević će tokom priprema nastaviti da trenira u ograničenom obimu, dok će istovremeno raditi na oporavku od povrede.
Ipak, njegovo stanje bi ponovo trebalo da bude procenjeno za oko četiri nedelje, što znači da će srpski košarkaš propustiti kompletan pripremni period, kao i početak sezone 2026/27.
Ovo je svakako nezgodan trenutak za 213 centimetara visokog košarkaša, koji je u prethodnoj sezoni uspeo da se nametne u rotaciji Vašingtona.
Vukčević je nastupio na 49 utakmica, a u 12 navrata našao se u startnoj petorci. Prosečno je beležio 9 poena, tri skoka i 1,1 asistenciju po meču.
Povremeni reprezentativac Srbije ima talenat da igra na najvišem nivou, razvija se i ukoliko dodatno pobošlja šut za tri poena koji ga solidno služi, mogao bi se dugo zadržati u najboljoj ligi sveta.
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