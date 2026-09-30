Partizan piše istoriju: Na ovo su Grobari čekali gotovo dve decenije!

Crno-beli ne znaju za poraz u Evroligi.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kao iz snova otvorili su košarkaši Partizana evroligašku sezonu i pobedama nad Olimpijom iz Milana (92:79) i Parizom u Francuskoj (92:76) dele prvo mesto na tabeli.

Ono što je posebno zanimljivo, da su izabranici Đoana Penjaroje u pomenutim mečevima prosečno primao po 77,5 poena, a gledajući prethodni ciklus, u istom terminu na startu rivali su postizali čak 10 koševa više. Tačnije, 86,6 po utakmici.

Sa dva trijumfa, klub iz Humske je ponovio uspeh iz 2007. godine, kada je istim skorom započeo takmičenje u Evroligi. Ako bi kojim slučajem u petak pao i minhenski Bajern u SAP Gardenu, bio bi to najbolji početak evroligaške sezone za "parni valjak" u klupskoj istoriji. Podsetimo, pre 19 leta, crno-bele je u pokušaju da dođu do trećeg uspeha, zaustavio Panatinaikos i slavio rezultato 94:90.

Uprkos mogućnosti da se sruši davno napravljen rekord, Đoan Penjaroja i dalje spušta loptu na zemlju, ističući timsku igru u prvi plan:

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

"Za nas je veoma važno da igramo zajedno, kao tim. Imamo važne i kvalitetne igrače, ali ono što je u ovom trenutku ključno jeste da igramo zajedno, da ulažemo maksimalan trud i da dajemo 100 odsto od sebe, bilo da smo na terenu jedan ili pet minuta. To je način na koji želimo da igramo. Srećni smo zbog pobede, ali za dva dana imamo novu utakmicu", rekao je španski stručnjak.

Regionalni vicešampion u četvrtak kreće za prestonicu Bavarske, gde u petak od 20 časova igra protiv tima iz Minhena. Ako slavi "parni valjak", srušio bi se podvig iz 2007. kada je najpre dobio Barselonu (81:78), posle toga i francuski Roan (88:87).

Od te utakmice, Partizan više nije uspevao da slavi u prvom kolu, a i kada bi to učinio što je bila retkost, zaustavljan je u drugoj rundi.

MEČEVI PARTIZANA U PRVA DVA KOLA EL:

Godina 2025:

1. kolo: poraz Dubai 76:89

2. kolo: pobeda Olimpija Milano 80:78

Godina 2024:

1. kolo: Poraz Baskonija 82:88

2. kolo: Poraz Real Madrid 86:93

Godina 2023:

1. kolo: Poraz Makabi 81:96

2. kolo: Pobeda Asvel 88:62

Godina 2022:

1. kolo: Poraz ALBA 84:100



Godina 2013:

1. kolo: Poraz Barselona 60:67

2. kolo: Pobeda Nanter 73:43

Godina 2012:

1. kolo: Poraz Bešiktaš 65:81

2. kolo: Poraz od CSKA 71:76

Godina 2011:

1. kolo: Poraz Efes 73:84

2. kolo: Poraz Makabi 66:70

Godina 2010:

1. kolo: Poraz Žalgiris 62:73

2. kolo: Pobeda Himki 72:68

Godina 2009:

1. kolo: Poraz Unikaha 64:72



Godina 2008:

1. kolo: Poraz od Efesa 61:60

2. kolo: Pobeda Real Madrid 81:77

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