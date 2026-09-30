Slavni fudbaler slomljen zbog presude Sitiju: „Besan sam, sve je sada dovedeno u pitanje“

Bivši defanzivac Mančester sitija Mika Ričards kaže da ga je presuda Premijer lige protiv kluba razbesnela i slomila mu srce.

ANDREW YATES / AFP / Profimedia

Prema presudi o kojoj su novosti već pisale, Siti je u periodu od 2009. do 2018. godine učestvovao u aranžmanima vrednim oko 900 miliona funti, koji su, kako je utvrđeno, služili za uvećavanje prihoda ili smanjivanje troškova kako bi klub izbegao kršenje finansijskih pravila Premijer lige i UEFA. Klub je odmah najavio žalbu i negirao odgovornost.

Ričards, koji je u Mančester sitiju odrastao od 14. godine i osvojio titulu Premijer lige u sezoni 2011/12, kaže da ga je posebno pogodila reakcija navijača.

- Kada sam video reči koje je Premijer liga upotrebila, poput lažnih ugovora, bio sam potpuno slomljen. Ne samo kao bivši igrač, već i zbog navijača i svega kroz šta oni sada prolaze - rekao je Ričards u podkastu „The Rest is Football“.

On je ispričao i da ga je pozvao čovek kod kog je živeo kao mladi igrač i da je tokom razgovora bio u suzama, tražeći od njega odgovore koje Ričards nema.

- To je čovek koji navija za klub više od 60 godina. Ta neizvesnost je srceparajuća. Teško mi je što klub koji toliko volim sada ima ovakve naslove. Ako slušate izveštaje, oni su poražavajući. Tužan sam, besan i pomalo zbunjen jer, s druge strane, postoji i verzija priče Mančester sitija - dodao je bivši reprezentativac Engleske.

Konačna kazna još nije poznata, ali posledice bi mogle da budu ogromne. Među mogućim sankcijama pominju se i izbacivanje iz Premijer lige, kao i oduzimanje titula osvojenih u spornom periodu.

- Ovde nema pobednika. Ako se Siti žali i bude oslobođen, sve će i dalje biti obeleženo ovim. A ako posle žalbe bude proglašen krivim, šta onda? Ovo nije samo pitanje navijača i igrača Mančester sitija, već se dovodi u pitanje cela Premijer liga. Ovo bi moglo da traje godinama - rekao je Ričards.

Nekadašnji kapiten Mančester junajteda Roj Kin bio je još oštriji. On je poručio da bi, da je igrač Sitija, sve osvojene medalje bacio u smeće.

- Znali su da će to mnogo ljudi zaboleti, ali su ipak to uradili. Da sam igrač, sto posto bih te medalje bacio u smeće. To je varanje. Slušate neke bivše igrače kako kažu: "Pa, osvojili su na terenu". Ali, bilo je varanja - rekao je Kin.