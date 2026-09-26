"Srpski zet" spasio komšije! Domaćin se hvatao za glavu!
Na kraju je meč završen najnepopularnijim rezultatom.
Fudbalska reprezentacija Slovenije odigrala je nerešeno protiv selekcije Škotske rezultatom 0:0, u prvom meču B1 Lige nacija.
Nastavljena je tako crna serija slovenačkog fudbala koji ni u šestom pokušaju nisu savladali "suknjice", pa su sada na skoru od četiri remija i dva poraza.
Slovenci su bolje ušli u meč, pošto je Šporar posle samo sedam minuta zatresao mrežu, međutim, odlukom iz VAR sobe dosuđen je ofsajd.
Isti igrač je nedugo potom mogao da se upiše u strelce, da bi na ubačaj Šturma iz blizine tukao pored stative. Slovenci su držali loptu u nogama, dok je bivši igrač Zvezde Vanja Drkušić na isteku 30. minuta udarcem glavom pogodio stativu sa spoljnje strane.
Tek u finišu poluvremena, Škoti su uspeli da priđu Janu Oblaku. Debitant Robi Jur je sa 16 metara šutirao i pogodio stativu, imao je sreće već savladan Jan Oblak.
Golman madridskog Atletika je bio najzaslužniji što Slovenija nije izgubila u nastavku utakmice. Najbolju priliku da donese gostima vođstvo propustio je Mekburn, našao se "oči u oči" sa "srpskim zetom" (njegova izabranica je srpska teniserka Olga Danilović), ali je Oblak istrčavanjem skratio ugao i ostao nesavladan.
Ubrzo posle toga je Gilmur oprobao šut unutar šesnaesterca, što je ukrotio lako Oblak.
Narednu šansu nije realizovao opet Mekburn, za razliku iz prethodnog pokušaja, sada je bio mnogo bliži golu, međutim, Jan Oblak je ponovo zablistao.
Na kraju su rivali podelili po bod, a gosti su remijem prekinuli niz od 12 mečeva bez nerešenog rezultata. U tom periodu su "suknjice" upisale sedam pobeda i pet poraza. Slovenija u sedmom duelu zaredom u Ljubljani nije uspela da slavi.
Od 20.45 u okviru iste grupe sastaju se Severna Makedonija - Švajcarska.
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